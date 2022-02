"Plusieurs mois entre la vie et la mort" : Nikos Aliagas est né avec une terrible malformation

Nikos Aliagas est un animateur incontournable du paysage télévisuel et notamment de TF1. Cependant, on sait peu de choses sur sa vie privée et notamment son enfance. A l'occasion de la diffusion d'un documentaire sur lui mercredi 9 février 2022 sur TMC, lequel est intitulé Nikos en vrai, à l'ombre des lumières, le magazine Télé Star (numéro du 21 janvier 2022) évoque des passages forts du film. Le journal revient notamment sur la grave maladie que les médecins lui ont découvert à la naissance.

Nikos Aliagas est né le 13 mai 1969 à Paris. Un moment de joie pour ses parents qui s'est vite transformé en angoisse. Bébé Nikos a malheureusement une malformation dans son petit ventre, une malformation du duodénum (un des trois segments de l'intestin grêle), comme se souvient sa mère Harula. C'est grave et il doit rapidement être pris en charge. Après une opération, Nikos Aliagas reste trois mois à l'hôpital avant de rentrer chez lui.

En 2015, alors qu'il était invité de l'émission C à vous sur France 5, le compagnon de la belle Tina Grigoriou avait évoqué sa maladie et il n'avait pas mâché ses mots : "Je suis né en 1969 à Paris et j'avais une malfor­ma­tion assez grave à l'époque, et j'ai été opéré à l'hôpi­tal des enfants malades. Je pense que si j'étais né à l'époque, en province, en Grèce, j'aurais eu un peu moins de chance. J'ai survécu, mais j'ai passé quand même plusieurs mois entre la vie et la mort, sous verre..."

Ce n'est pas le célèbre animateur et photographe qui avait révélé cette information mais son ancienne patron d'Union Libre, Christine Bravo. Elle avait surpris plus d'un téléspectateur en déclarant dans l'émission Derrière le poste que l'homme de 52 ans était né avec deux estomacs. Une information qu'il avait confirmée plus tard dans C'est Canteloup.

Le papa de d'Agathe (9 ans) et Andréas (5 ans) est depuis en excellente santé.