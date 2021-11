Nikos Aliagas et sa belle Tina, Amir et Cauet bien accompagnés... Les couples aux NRJ Music Awards

L'amour était au rendez-vous lors de la 23ème édition des NRJ Music Awards le 20 novembre 2021 à Cannes. L'animateur Nikos Aliagas est venu avec celle qu'il surnomme souvent son "Artémis", sa compagne Tina Grigoriou, habillée dans une superbe robe de cuir noir. Fou amoureux de cette psychologue d'origine anglaise, qu'il considère comme la femme de sa vie, le papa d'Agathe (née en 2012) et d'Andreas (né en 2017) confiait récemment à Paris Match : "Nous nous sommes trouvés sans nous chercher, au bon moment, on était faits l'un pour l'autre. Avec elle, la vie est sereine et belle".

De son côté, Amir a fait une belle apparition avec sa femme Lital, parée d'une robe bouffante noire. Si en 2018, sa discrète épouse avait révélé sa grossesse sur le tapis rouge des NRJ Music Awards, la belle blonde s'est cette fois contentée d'échanger de nombreux baisers et gestes tendres avec l'interprète du titre J'ai cherché et papa de leur fils Mikhaël (né en février 2019) sur le red carpet.

Pour mettre des paillettes sur la Croisette, Inès Reg et son mari Kevin Debonne ont choisi de porter un style streetwear. L'humoriste a choisi un look très décalé en associant un sweat jaune et des escarpins à paillettes, tandis que son époux est resté plus "classique" avec un pull blanc et un ensemble noir.

Des baisers et gestes tendres

Avec sa compagne Nathalie Dartois, Cauet a partagé sa montée des marches des NRJ Music Awards sur Instagram et n'a pu s'empêcher d'embrasser langoureusement sa chérie sur le tapis rouge. Un couple fusionnel qui forme une grande famille recomposée. Pour rappel, Cauet est papa de Valmont et d'Ivana (21 ans et 18 ans, fruits de ses amours avec Virginie), tandis que Nathalie est maman de deux enfants de 13 et 14 ans. "Ma chérie avec laquelle je suis a aussi deux enfants, elle les a aussi très bien éduqués, avec des valeurs. J'aime bien le rôle de beau-père, c'est très marrant ce rôle : c'est le rôle de père mais avec une petite pression en moins !", avait confié l'animateur radio à Télé-Loisirs.

Parents d'une petite fille prénommée Esmée (née en mars 2020), Louane et Florian Rossi ont également brillé à Cannes et se sont montrés très tendres l'un envers l'autre. Habillée dans une robe jaune à imprimé tigré, la belle blonde de 25 ans a également dévoilé la magnifique bague symbolisant son amour pour son amoureux. "C'est une bague qu'on s'est fait fabriquer chacun à l'identique avec mon mec lors de vacances en Thaïlande. Même si on n'est pas mariés, ça symbolise notre lien. Je ne l'enlève jamais", avait-elle expliqué dans les colonnes du JDD en janvier 2021.

Le palmarès des NRJ Music Awards 2021 :

- Artiste Féminine Francophone de l'année : Eva

- Artiste Masculin Francophone de l'année : Dadju

- Révélation Francophone de l'année : NAPS

- Groupe/Duo Francophone de l'année : Vitaa & Slimane

- Collaboration Francophone de l'année : Amel Bent et Hatik – "1, 2, 3"

- Artiste Féminine Internationale de l'année : Dua Lipa

- Artiste Masculin International de l'année : Ed Sheeran

- Révélation Internationale de l'année : Olivia Rodrigo

- Groupe/Duo International de l'année : Coldplay

- Collaboration Internationale de l'année : Coldplay et BTS – "My Universe"

- Chanson Internationale de l'année : Ed Sheeran – "Bad Habits"

- Clip de l'année : Vitaa & Slimane – De l'or

- DJ de l'année : DJ Snake

- NRJ Music Award d'honneur : Imagine Dragons

- Chanson Francophone de l'année : Kendji Girac - "Evidemment"