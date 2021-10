"Pour moi, c'est bientôt" : Francis Cabrel cash sur la fin de sa carrière

Et si c'était... son ultime tournée ? Francis Cabrel est sur les routes de France avec son Trobador Tour, retrouvant ses milliers de fans ravis de venir l'applaudir pour entendre ses tubes cultes mais aussi les titres de son dernier disque, À l'aube revenant. Interrogé par Le Parisien, le chanteur aujourd'hui âgé de 67 ans envisage sereinement la retraite.

Est-ce la dernière fois qu'on le voit sur scène ? Cash, Francis Cabrel admet en interview qu'il trouve le rythme d'une tournée très fatigant et qu'il doit se ménager. "Passées mes inquiétudes habituelles, qui ne s'arrangent pas avec l'âge, mes craintes d'oublier les textes, mon allergie des longs trajets, ça se passe très bien (...) Une tournée, c'est fatigant. Et il faut passer à autre chose", explique-t-il d'abord avant de mettre les pieds dans le plat sur une éventuelle retraite imminente. Sujet qu'il évoquait déjà... en 2015. Il confiait alors préparer sa sortie. Il a déjà pris sa retraite de la troupe des Enfoirés.

Francis Cabrel, qui coule des jours paisibles dans sa maison du petit village d'Astaffort (Lot-et-Garonne), a admis avoir "peu de choses prévues en 2022" - à l'exception de quelques dates au Canada et dans des festivals - et qu'il n'a aucune inquiétude à l'idée de se retirer de la musique. D'ailleurs, la fin de sa carrière, il y pense "tout le temps !", jure-t-il. L'interprète des tubes Je l'aime à mourir, La corrida ou encore Petite Marie ajoute : "À mon avis, Jean-Jacques [Goldman, NDLR] a arrêté trop tôt. Je m'interroge comme lui à ne pas faire l'album et la tournée de trop. J'ai fait quatorze albums, plusieurs milliers de concerts, il y a quand même un effet répétitif. Pour moi, c'est bientôt." Voilà ses fans prévenus.

Si Francis Cabrel se retire du show business, il pourra alors pleinement profiter des siens, lui qui partage sa vie avec sa femme Mariette depuis les années 1970. Le chanteur est aussi un grand-père comblé, sa fille Aurélie ayant eu une petite Mona, désormais âgée de 6 ans.