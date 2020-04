Francis Cabrel : Qui est Mariette, la femme de sa vie ?

À l'instar de Jean-Jacques Goldman qui est très discret sur sa vie privée, le chanteur Francis Cabrel (66 ans) se confie très rarement sur ses amours et sur lui-même. Alors que CStar lui consacre un documentaire ce 20 avril, focus sur sa femme Mariette (67 ans en mai prochain), toujours là malgré de supposés écarts de conduite...

Dans le show business, il est fréquent de voir son couple voler en éclats... Alors celui formé par Francis Cabrel et sa femme, née Mariette Darjo, depuis les années 1970, suscite d'autant plus l'admiration ! Les amoureux se sont rencontrés quand ils étaient adolescents dans une fête de village et se sont mariés en 1974. Ensemble, ils ont eu trois filles : Aurélie (née le 30 juillet 1986), Manon (née en 1990) et Thiu (née au Vietnam et adoptée en 2004). Un clan qui a posé ses valises à Astaffort, petit village du Lot-et-Garonne.

Pendant que l'interprète des tubes Je l'aime à mourir, Petite Marie, C'est écrit ou encore La Corrida faisait carrière dans la musique, Mariette occupait de son côté le métier de décoratrice d'intérieur ; elle possédait une boutique à Agen. En parallèle, elle était gérante de diverses sociétés, aussi bien dans l'immobilier que dans la musique ; elle apparaît comme DG de Chandelle Productions, alors que Francis Cabrel en est le président et on découvre qu'en 2018, le chiffre d'affaires représentait la coquette somme de 1,6 million d'euros.

Entre les amoureux, tout ne semble pas avoir été toujours très rose. En 2015, paraissait la biographie Cabrel, les chemins de traverse, signée Alain Wodrascka. Dans un extrait relaté par Le Figaro, on pouvait alors lire le passage suivant : "La notoriété a fané les amours printanières. Elle a mis sur la route du chanteur d'autres visages en fleurs. Tandis que la muse s'est changée en muselière, les deux amants ont scellé un second pacte, qui a garanti à Mariette le pouvoir de diriger la carrière de l'artiste, le privilège d'incarner pour lui un repère affectif." Alors que plusieurs journaux y voient la révélation de supposées infidélités, Francis Cabrel déposera plainte via son avocat, évoquant des "inexactitudes et faits déformés sur sa vie privée".

En 2012, Hugues Royer, biographe du chanteur, décrivait de son côté Mariette comme quelqu'un qui "s'occupe des tracas du quotidien comme de l'éducation des enfants", ajoutant que c'était "une femme de caractère, très ancrée dans le concret".