"Prenez un dictionnaire" : Apolline de Malherbe remise à sa place par une invitée, gros désaccord

Une nouvelle semaine débute pour Apolline de Malherbe. Et qui dit nouvelle semaine, dit nouveaux invités dans son Face à face, sur BFMTV. Ce lundi 17 avril 2023, c'est la députée française Clémentine Autain qui a fait face à la présentatrice de 42 ans. Et en cours d'émission, le ton est quelque peu monté entre les deux femmes.

La réforme des retraites est encore et toujours au coeur de l'actualité. Alors qu'il y a eu validation du Conseil Constitutionnel, la députée française de la France Insoumise de la Seine Saint-Denis a expliqué ce qu'elle attendait de la nouvelle allocution télévisée d'Emmanuel Macron ce soir, à 20h. Elle a notamment confié qu'elle espérait que le président de la République allait comprendre que les Français ne veulent pas transformer "les deux plus belles années de la retraite [de 62 à 64 ans, NDLR] en deux pires années de travail pour l'écrasante majorité des salariés". Elle souhaite aussi qu'il augmente les salaires et bloque les prix car nombreux sont ceux à être "pris à la gorge" aujourd'hui.

Désaccord entre la présentatrice et son invitée

Clémentine Autain a ensuite évoqué une "crise de régime" car "nous sommes dans une constitution qui permet à un homme seul de décider". Et d'ajouter qu'elle conteste la décision du Conseil Constitutionnel. Elle pense dans un premier temps qu'elle "n'est pas fondée en droit". "Quand vous lisez le rendu, c'est à s'arracher les cheveux de la tête. Ils nous expliquent par exemple qu'ils valident le fait que les ministres ont eu des données, je cite 'erronées'. C'est à dire qu'ils valident le fait qu'on peut mentir", a-t-elle lancé. Apolline de Malherbe l'a donc vite interrompue en lui disant qu'"erroné ne veut pas dire mentir". Une réflexion qui a agacé l'invitée de la mère de famille. "D'accord, bah prenez un dictionnaire, erroné ça veut dire qui n'est pas juste, qui n'est pas vrai", a-t-elle répondu sèchement.

Apolline de Malherbe ne lui en a toutefois pas tenu rigueur et le débat s'est poursuivi.