"Je ne vous autorise pas à dire cela !" : Apolline de Malherbe recadrée par Marine Le Pen, comparée à un célèbre humoriste

Ce mercredi 12 avril, Apolline de Malherbe recevait un personnage politique très important dans son émission matinale Face à Face sur BFTMV et RMC. La journaliste mettait à l'épreuve de ses questions Marine Le Pen, la députée du Rassemblement national du Pas-de-Calais. Et alors qu'elle l'interrogeait sur sa stratégie politique autour de la réforme des retraites, Apolline de Malherbe s'est risquée à une étonnante comparaison.

"Vous voyez ce que c'est LOL ?", a-t-elle demandé à son invitée, rappelant qu'il s'agissait d'une "série qui cartonne sur Amazon. Le principe, c'est grosso modo un loft. Et la règle : si on rit, on sort". Comme Marine Le Pen ne voyait pas bien où Apolline de Malherbe voulait en venir, cette dernière lui a confié que dans ce programme, elle lui faisait penser à Paul Mirabel. "C'est cet humoriste qui ne fait rien. Pendant toute la série, il est passe-partout, il fait de temps en temps une petite pichenette pour faire tomber l'adversaire. Mais sinon, il ne prend aucun risque et ça marche parce qu'il arrive en finale. Est-ce que c'est ça votre stratégie ? C'est pas très glorieux !", a-t-elle analysé.

C'est totalement faux !

Une comparaison qui n'a pas du tout plu à Marine Le Pen. "Mais je ne vous autorise pas à dire cela car c'est totalement faux !", a-t-elle répliqué sèchement. Et de se défendre : "C'est ce qu'ont écrit un certain nombre de journalistes mais c'est un mensonge ! La réalité, c'est que nous avons fait tout ce qui a été en notre pouvoir pour lutter contre cette réforme des retraites. Nous avions pris cet engagement auprès des Français et nous l'avons fait. Nous avons voté l'intégralité des motions de rejet, nous avons déposé une motion référendaire, nous nous sommes battus en hémicycle."

Mais Apolline de Malherbe n'en démordait pas et a estimé que la politique "n'a fait que très peu d'interventions" autour de la réforme controversée du gouvernement. "Non, nous n'avons pas fait d'obstruction. Faire de l'obstruction, c'était empêcher l'Assemblée nationale de rejeter cette réforme des retraites", l'a alors corrigée Marine Le Pen. Contrairement à LOL, aucun rire ne risquait de faire sortir l'une des deux femmes lors de ce face à face.