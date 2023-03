"Que les cornichons retournent au vinaigre" : Pierre Perret atomisé pour son clip "Paris saccagé", il réplique

J'adore votre franchise

Ce qui a le mérite d'être clair. Une réponse qui a visiblement fait l'unanimité auprès de ses fans. "C'est tellement vrai, on ne peut qu'aimer", "Mes respects. On s'est connus à Strasbourg et je peux témoigner de le Grand être humain et artiste que vous êtes. Merci beaucoup", "J'adore votre franchise et qui pourrait dire le contraire", pouvait-on lire dans l'espace réservé aux commentaires, sur Instagram.

Pour rappel, son dernier l'album studio, intitulé Mes bijoux de famille, remonte à l'année 2021. Pierre Perret a débuté sa carrière musicale en 1956, et s'est fait connaître à travers plusieurs de ses chansons devenues populaires comme Lily, Le Zizi et La Cage aux oiseaux.