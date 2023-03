"Rendu compte de rien" : Mimie Mathy et sa maladie, le jour où sa mère a appris qu'elle ne grandirait pas

Mimie Mathy est l'héroïne du Prix de la trahison, rediffusé sur France 3 ce 25 mars 2023 et dans lequel elle incarne la capitaine de police Marie Jourdan. Interrogée pour sa diffusion originelle par Télé-Loisirs, la comédienne s'était exprimée sur son personnage : "J'aime bien ce qu'on m'a proposé et on s'est renseigné : c'est tout à fait crédible qu'une femme de ma taille soit flic." L'épouse de Benoist Gérard est en effet atteinte d'achondroplasie, une maladie des os qui a altéré sa croissance. Pour Télé Poche en 2016, le sujet avait été abordé avec sincérité et émotion par ses regrettés parents, Roberte et Marcel Mathy, alors qu'ils se remémoraient l'enfance de leur célèbre fille.

"Jamais personne ne s'était rendu compte de rien", racontait alors sa maman. "Mimie allait avoir 1 an lorsque ma belle-mère l'a emmenée chez un spécialiste. 'Je suis stupide, je vous amène ma petite-fille qui est en pleine santé, mais, pour moi, il y a quelque chose.' Le docteur a pris la main de Mimie : 'Mais, madame, votre petite-fille est atteinte d'achondroplasie, elle ne grandira pas beaucoup. Sa tête grossira mais ses membres pas beaucoup'", poursuivait Roberte. Après avoir consulté un professeur pour obtenir un second avis, les parents de Mimie Mathy avaient compris que leur fille était ainsi faite. "Il nous a dit : 'Votre fille, elle sera comme ça. La science n'y peut rien.'"

Une maladie qu'elle a surmontée

Comment grandir avec ce handicap ? Mimie Mathy en a fait une force, s'affirmant grâce à un fort caractère mais aussi un esprit ouvert. De quoi lui permettre de réussir à se faire une place à l'école, alors qu'on sait que cela peut être très difficile de ne pas correspondre aux normes. "L'institutrice m'a rassurée. 'Aucun problème : au bout de cinq minutes, c'était le chef de bande, celle qui organisait tout dans la cour.' Ça c'est Mimie !", a ajouté ainsi fièrement le père de la comédienne. Des propos confirmés par la soeur benjamine de la star de Joséphine, ange gardien, Frédérique. "Mimie a été très entourée. Ça a toujours été une meneuse. (...) Elle ne ramenait jamais de petit copain à la maison, mais des bandes de copains, oui", explique-t-elle. De quoi comprendre comment elle a trouvé aussi facilement sa place au sein d'un autre groupe par exemple, celui des Enfoirés !