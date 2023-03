Diaporama : "Rendu compte de rien" : Mimie Mathy et sa maladie, le jour où sa mère a appris qu'elle ne grandirait pas

1 / 15 "Rendu compte de rien" : Mimie Mathy et sa maladie, le jour où sa mère a appris qu'elle ne grandirait pas

Pour "Télé Poche" en 2016, ses parents Marcel et Roberte Mathy s'étaient exprimés sur l'enfance de leur fille et notamment le jour où ils ont appris qu'elle ne grandirait plus

A coeur ouvert, sa mère avait expliqué que personne ne s'était rendu compte du mal dont souffrait sa fille, alors bébé d'un an.

Atteinte d'achondroplasie, elle a affronté la vie et a surmonté son handicap, formant un beau couple avec Benoist Gérard

Les amoureux se sont d'ailleurs mariés en 2005 en présence de leurs amis stars.

Populaire depuis l'école, Mimie Mathy aime l'esprit de bande, et c'est ainsi qu'elle est l'une des figures des Enfoirés.

Mimie Mathy et ses parents

