"Rompre les relations toxiques" : Karine Le Marchand cash sur sa nouvelle vie !

Pas de tournage pour Karine Le Marchand cet été semble-t-il. L'emblématique présentatrice de M6 s'est occupée de sa maison éco-responsable dans le Sud de la France. Et dimanche 31 juillet 2022, elle s'est rendue avec sa fille Alya à Orly, direction Laviolle, une commune française, située dans le département de l'Ardèche en région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous l'avez donc bien compris, elle continue à partager ses aventures sur les réseaux sociaux. Et l'une de ses publications n'est pas passée inaperçue.

Karine Lemarchand a partagé une ancienne photo. On peut l'y voir vêtue d'une robe, le regard tourné vers le côté, avec un beau sourire. Dans l'une de ses mains, elle tient une cigarette. "Souvenir de la période clope", a-t-elle tout d'abord précisé en légende de sa publication. La divine brune de 53 ans a ensuite écrit : "Je suis bien contente d'avoir arrêté il y a 15 ans ! Quelle liberté on ressent quand on n'a plus besoin de rien pour gérer ses émotions...Oui au début quand on arrête, on se les prend de face et on n'a plus de béquille pour affronter ce qui va mal et ce/ceux qui nous donne(nt) envie de fumer...et peu à peu on voit qu'il vaut mieux courir, hurler, pleurer, rompre les relations toxiques...Ma santé c'est mon capital vie, et rien ni personne ne me prendra plus un jour de ce qu'il me reste à accomplir et ressentir. #life."