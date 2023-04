"Si j'avais appris ça..." : cette crainte que Vincent Lagaf' redoutait au sujet de son père biologique

Vincent Lagaf' revient de loin. L'ancien animateur du Bigdil sur TF1, entre 1998-2004 se confie à coeur ouvert dans un livre autobiographique, intitulé Je m'appelais Franck. Au sein de cet ouvrage, l'animateur de 63 ans revient sur ses véritables origines. Un sujet qu'il aborde ce dimanche 9 avril 2023 dans Sept à Huit, sur TF1. Face à Audrey Crespo-Mara, l'ancien compagnon de Véronique revient sur ces épisodes traumatisants de sa vie. En commençant par évoquer ses parents biologiques. Pour l'animateur télé, les retrouver était quelque chose de vitale. En revanche, comme il l'explique à la présentatrice télé, il y avait un détail qu'il redoutait plus que tout. "J'avais besoin de savoir si j'étais un enfant issu du viol ou d'un inceste", a-t-il affirmé dans Sept à Huit. Et d'ajouter : "Je me souviens de Véronique qui me disait 'pourvu que ton père ne soit pas ton grand-père parce que tu vas aller en taule", a-t-il ajouté. "Je pense que j'aurais fait une connerie si j'avais appris ça. Je l'aurais buté". Des propos poignants, d'une grande sincérité.

Vincent Lagaf' reprend contact avec sa mère biologique

Dans son autobiographie intitulée Je m'appelais Franck, Vincent Lagaf' revient longuement sur ce qu'il a vécu durant son enfance et qu'il gardait en lui depuis longtemps. L'animateur qui a fait les beaux jours de TF1 revient sur l'histoire de Franck, un petit garçon à qui les parents adoptifs ont changé le prénom à l'âge de 3 ans. Au cours d'une entrevue accordée à Télé Star, Vincent Lagaf' a expliqué qu'il a pris contact avec sa mère biologique en 2007, alors qu'il tournait le film Le Baltringue à Rouen. "J'ai contacté le procureur là-bas, car je savais que j'avais été adopté à la pouponnière de l'Assistance publique. En me raccompagnant, sa secrétaire m'a demandé de la rappeler le soir : 'Je vous donnerais l'adresse de votre maman qui est remariée", a indiqué Vincent Lagaf'. Ce dernier a expliqué qu'en le voyant, sa mère biologique l'a rembarré. Le présentateur télé a expliqué à Audrey Crespo Mara qu'il a fini par obtenir un rendez-vous avec sa maman le lendemain et elle lui a tout raconté. "Elle m'a confié à l'assistance. Elle avait 18 ans, pas un rond en poche, elle ne sait pas où habiter. Elle rencontre Roger, ce sale con", a ajouté Vincent Lagaf'. Et de conclure : "Le jour de ma naissance, ça y est, je suis là, il disparaît", conclut-il.