Vincent Lagaf, traumatisé, vise deux célèbres présentateurs : "Ils ne se rendaient pas compte du mal qu'ils faisaient"

Il a été l'un des animateurs les plus emblématiques des années 1990 et 2000. Vincent Lagaf a marqué la mémoire de nombreux enfants, qui n'auraient jamais manqué un épisode de l'émission Le Bigdil, diffusée le soir sur TF1. Outre son côté déjanté et son humour tordant, l'animateur est aussi un écorché vif. En effet, dans sa vie privée, Vincent Lagaf a vécu des moments très difficiles. Abandonné à la naissance, l'ancien présentateur star de la première chaîne a été adopté à l'âge de 2 ans. Des épreuves qu'il raconte dans son livre, Je m'appelais Franck. Dans cet ouvrage, il revient notamment sur sa rencontre avec sa mère biologique, prénommée Lucienne. Il est revenu sur un moment en particulier, lors de son interview avec Sonia Devillers sur France Inter le 24 mars 2023.

Vincent Lagaf se confie aussi sur les échanges qu'il a eus avec sa maman, lui qui se prénommait à sa naissance Franck. "Nous avons discuté pendant de nombreuses heures, elle m'a appris qu'elle avait eu des jumeaux et encore deux autres enfants après eux, qu'elle avait appelé deux de ces quatre enfants Franck comme moi. Trois Franck, ce qui prouve que je suis resté malgré tout dans son coeur jusqu'au bout. Ça m'a fait le plus grand bien". Des enfants que cette mère a également abandonnés à cause d'un homme marié. Mais voilà qu'un beau jour, un de ses bambins, lui aussi prénommé Franck va tout faire pour retrouver sa mère biologique. Déterminé, il va jusqu'à participer à l'émission Y'a que la vérité qui compte, animée par Pascal Bataille et Laurent Fontaine.

Vincent Lagaf : "C'est dramatique ce qu'il s'est passé dans cette émission"

Mais cette expérience ne va pas du tout se passer comme prévu, comme le raconte Vincent Lagaf. "Ça a été une catastrophe pour cette femme ! Je ne peux pas en vouloir à Bataille et Fontaine parce qu'ils ne se rendaient pas compte du mal qu'ils faisaient à cette femme. Je préfère le penser. Je préfère me dire que c'était dans les lumières du show-business, on ne regarde pas derrière, on regarde devant. Mais c'est dramatique ce qu'il s'est passé dans cette émission parce qu'elle y a été avec son époux, qui n'était pas au courant du tout de sa vie, et qu'il l'a découvert en direct. Du coup, il a fait un AVC", a-t-il expliqué à Sonia Devillers. Et Vincent Lagaf va plus loin ajoutant que les deux animateurs avaient "certainement" abusé de la naïveté de sa mère biologique. De lourdes accusations, qui vont probablement faire réagir les principaux concernés.