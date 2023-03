"D'avoir fait du mal à mon fils..." : Vincent Lagaf' révèle des épisodes violents avec Robin

En 1990, la vie de Vincent Lagaf' a été bouleversée pour le meilleur. Cette année-là, l'animateur a accueilli avec sa compagne de l'époque Véronique, son fils unique Robin Rouïl. N'ayant pas eu la plus heureuse des enfances, l'ancien présentateur du Bigdil a dès le début pris son rôle de père très au sérieux. En effet, abandonné par sa mère à la naissance, placé en foyer puis adopté à l'âge de 3 ans par ses parents adoptifs qui l'auraient "mal aimé", Vincent Lagaf' a eu à coeur de construire une belle relation avec Robin. Celle-ci est même "magique" comme il l'a confié pour Télé Loisirs.

"Plus jeune, je ne voulais pas d'enfant. J'avais juste envie de bouffer la vie. Avec Véronique, ma première femme, j'ai pensé adopter. Et puis Robin est né, de nous deux. Avec lui, j'ai davantage été copain que père mais j'ai aussi bouclé une boucle. D'une certaine manière, il m'a guéri. À présent, nous sommes toujours ensemble ou en contact, et il bosse avec moi. Le seul être qui soit de mon sang, sur terre, c'est mon fils. Je tuerai pour lui", a-t-il déclaré.

La claque est partie

Mais avoir une telle connexion avec son fils ne l'a pas empêché de jouer de son autorité de père à certains moments. Vincent Lagaf' est notamment revenu sur deux épisodes marquants survenus lorsque Robin était encore enfant. Des épisodes lors desquels l'animateur n'a pas su garder son calme et s'est laissé aller à lever la main sur lui. "Mon fils a été en contact avec ma main deux fois dans sa vie, a-t-il commencé. Une fois parce qu'il est allé faire du vélo avec le voisin sans nous prévenir. Or, le weekend d'avant, un enfant avait été enlevé, violé et étranglé dans la région où on était. J'ai averti les flics, direct ; ça a été le plan Orsec. Et là, je vois mon Robin se pointer, comme une fleur. Moi : 'T'étais où ?' Lui : 'Ben, j'ai été faire du vélo'. Pan, la claque est partie. Il n'a pas compris et il est parti en pleurant". Il s'agit là d'un souvenir très difficile à revivre pour Vincent Lagaf' qui se rappelle en avoir "été malade". "D'avoir eu peur, d'avoir alerté tout le monde et d'avoir fait du mal à mon fils..."

La deuxième fois que Vincent Lagaf' s'est emporté contre Robin, ce fut au beau milieu d'un restaurant. "Robin jouait avec un cendrier. Je lui ai dit 'arrête ! Il va tomber !' Il ne m'écoutait pas, le cendrier est tombé et pan, il en a pris une ! Mais je n'étais pas plus fier...", a-t-il rapporté. Heureusement, rien de tout cela n'a entaché leur relation père/fils.