"Si je ne l'ai pas, je m'en vais" : Chimène Badi séparée de Julien, ce qu'elle n'accepte plus en amour

Chimène Badi a fait un retour en force sur le devant de la scène ! La chanteuse de 40 ans révélée dans le télé-crochet Popstars en 2002 fait actuellement la promo de son nouvel album Chimène chante Piaf, son huitième opus (sorti le 20 janvier dernier) qu'elle chante sur scène. C'est donc pour en parler qu'elle a accordé une interview à nos confrères de Voici, parue ce vendredi 24 mars 2023. Ce fut également l'occasion pour Chimène Badi d'exprimer le bien être qu'elle éprouve enfin, après de longues années à être complexée sur tous les points.

"Peut être que je me suis enfin autorisée à être plus cool avec moi. J'ai lâché prise. J'arrête de me bagarrer contre moi-même et tout ce qui peut me faire du mal. J'ai été extrêmement dur avec moi depuis que j'ai commencé ce métier et même avant ça...", a-t-elle reconnu. Et d'expliquer être désormais en paix avec elle-même : "J'avais un réel manque de confiance en moi, je n'assumais pas ce que je pensais, mes idées. Mais à présent, je n'ai plus honte. J'ai du respect pour la femme que je suis, pour mon parcours, les combats que j'ai menés."

Il faut que ça soit un échange

Chimène Badi ne fera donc plus de concession pour quiconque, et même pas en amour. La chanteuse avait annoncé son célibat au mois de janvier dernier, après huit années passées auprès de Julien, et elle ne veut plus commettre les même erreurs. "Moi si j'aime, j'aime à fond. Je donne tout. Je suis fidèle et je porte la personne avec qui je suis au plus haut que je puisse le faire. Mais là aussi j'ai évolué, et aujourd'hui, il faut que ça soit un échange. Je veux la même chose de l'autre côté. Et si je ne l'ai pas, je m'en vais. Alors que je serais restée à une époque", a-t-elle fait savoir.

Les raisons de sa rupture avec Julien n'ont jamais été communiquées. Leur semblait pourtant bien parti pour durer, sans pour autant se marier ou fonder une famille. Et pour cause, Chimène Badi ne souhaite pas devenir maman. "Je ne ressens pas ce besoin d'être mère mais je suis folle amoureuse de mes trois neveux", avait-elle confié à Sud Info.