Chimène Badi en larmes en évoquant la personne qui l'a "bousillée" : un "immense mal" aux terribles conséquences

Dimanche 29 janvier 2023, Chimène Badi était l'invitée de Frédéric Lopez dans Un Dimanche à la campagne (France 2), aux côtés de François Alu et Michel Boujenah. La chanteuse de 40 ans, actuellement en pleine promotion de son nouvel album Chimène chante Piaf (son huitième album sorti le 20 janvier dernier), est notamment revenue sur une période difficile de sa vie.

C'est en 2002 que Chimène Badi a été révélée au grand public dans Popstars. Une émission qu'elle n'a pas remportée, mais qui lui a tout de même permis de lancer sa belle carrière. Mais, en cours de route, la belle brune a fait une rencontre qui l'a brisée comme elle l'a confié à Frédéric Lopez. "J'ai eu cette première perte de poids, mais il s'est passé des choses difficiles et des rencontres pas agréables dans mon métier", a-t-elle confié dans un premier temps. Le présentateur de France Télévisions a donc souhaité en savoir plus. Et c'est avec beaucoup d'émotion que son invitée a poursuivi : "C'est quelqu'un qui va vous bousiller, qui va bousiller votre carrière, qui va bousiller votre mental, qui va bousiller votre personne... Et qui va un peu faire de vous un pantin. C'est rencontrer une personne qui va bouleverser votre vie, mais pas dans le bon sens."

Si elle reconnaît que cette expérience a été "un immense mal", Chimène Badi relativise aujourd'hui. Cela lui a permis de "comprendre énormément de choses" et de reprendre confiance en elle. "Mais effectivement, j'avais repris du poids parce que je me soignais avec tout ça [elle montre de la nourriture, NDLR]. En fait, je m'apaisais, on remplit un vide. Mais c'est de la douleur à l'état pur par contre, parce que sur le moment, peut-être que ça apaise, mais derrière on est tellement déçu de nous, déçu de se faire du mal aussi, comme ça gratuitement pour d'autres", a-t-elle poursuivi. Un souvenir "terrible" qui lui a fait couler quelques larmes. "Mais avec de la force, avec l'envie de s'en sortir, avec le bon entourage, on y arrive, on peut y arriver", a-t-elle conclu. Un beau message d'espoir.