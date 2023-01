"L'enfoiré" : Chimène Badi découvre la remarque "vraiment pas ouf" d'un juré de Popstars, sa réaction cash

Le 22 janvier 2023, Laurent Ruquier était aux commandes d'un nouveau numéro des Enfants de la télé, sur France 2. Était notamment invitée la chanteuse Chimène Badi pour la promo de son album Chimène chante Piaf, son huitième album (sorti le 20 janvier dernier) qu'elle chante actuellement sur scène. Et elle n'a pas échappé à des images sur sa participation à Popstars (M6). Des souvenirs qui l'ont fait réagir.

C'est en 2002 que Chimène Badi a été révélée au grand public dans Popstars. Un télé-crochet durant lequel le jury était à la recherche de talents pour monter un groupe. La chanteuse de 40 ans a tenté sa chance face à Valéry Zeitoun, Bruno Vandelli, Élisabeth Anaïs et Richard Cross. Lors de son audition, elle avait interprété L'envie d'aimer, chantée à l'origine par le défunt Daniel Lévi. Et elle avait fait mouche. En revanche pour la partie danse, c'était une autre histoire.

Chimène Badi était en effet moins à l'aise. "J'aime trop danser en vrai. Mais avec les caméras sur moi, ce n'était pas mon truc", a-t-elle commenté des images d'un cours de danse. C'est ensuite la séquence durant laquelle Valéry Zeiroun lui annonce qu'elle n'est finalement pas retenue qui a été diffusée. "Il y a un décalage entre vos possibilités vocales et vos possibilités corporelles", peut-on l'entendre dire. Un moment... que la belle brune qui est de nouveau célibataire n'avait pas entendu à l'époque. "L'enfoiré. Je n'avais pas réentendu ça", a-t-elle répliqué avec le sourire. Monsieur Poulpe, qui était aussi convié dans Les Enfants de la télé, a précisé que la "phrase n'est vraiment pas ouf". Et Laurent Ruquier d'ajouter : "Édith Piaf n'a jamais eu besoin de faire de grande chorégraphie pour être celle qu'elle est devenue."

Bien que par la suite et depuis, Chimène Badi a réussi à se construire seule, elle a précisé : "C'était la première fois que je faisais un casting de toute mon existence. Je sortais de ma petite campagne et faire la fille sexy, ça ne me ressemble pas. (...) Moi, je voulais juste chanter, c'était un moyen comme un autre d'avoir un avis professionnel." Et elle l'a eu, mais cela ne l'a pas empêché de persévérer et d'avoir une belle carrière.