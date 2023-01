Chimène Badi célibataire : sa "très belle histoire" avec Julien terminée après 8 ans, révélations inattendues

Chimène Badi revient sur le devant de la scène. La star, révélée grâce à l'émission Popstars en 2002, sort un album de reprises d'Edith Piaf le 20 janvier. Un hommage à l'artiste devenue mythique et à son répertoire teinté de passion et d'amour. Et en termes d'amour justement, Chimène Badi a annoncé l'un des derniers gros changements survenus dans sa vie : sa rupture avec son amoureux Julien.

Questionnée sur sa love story par le magazine Closer, Chimène Badi a coupé court en confirmant le clap de fin de cette romance : "C'était une très belle histoire qui m'a comblée et fait grandir. C'est fini ! raconte-t-elle. Je ne cherche plus dans le regard de l'autre le moyen d'être rassurée, d'avoir confiance en moi. Pour donner, au public, à mes proches, j'ai appris à me sentir libre, à aimer qui je suis." Si les raisons de cette décision n'ont pas été communiquées, la chanteuse de 40 ans ne semble pas anéantie par ce bouleversement, et c'est tant mieux !

Des fiançailles rompues après 8 ans d'amour

S'ils ne sont plus ensemble, Chimène Badi et Julien, professeur d'éducation physique, semblaient encore très amoureux il y a quelques mois. Par amour pour elle, il avait même accepté de faire une apparition publique à la télévision dans l'émission La Boîte à Secrets pour reprendre le titre Je l'aime à mourir de Francis Cabrel avec l'un de ses amis à la guitare.

Entre les tourtereaux, pas de doute : l'amour était bel et bien au rendez-vous. Chimène Badi le confirmait encore il y a quelques semaines dans les pages du magazine Public : "Nous ne sommes pas mariés car on s'en fiche un peu du mariage, cela ne nous fait pas du tout rêver. Je n'ai pas besoin de me marier, Julien est l'homme de ma vie, car c'est l'homme sur lequel je peux compter." C'est d'ailleurs en grande partie grâce à elle que le couple s'est formé, Chimène Badi ayant fait le premier pas vers lui après une rencontre par le biais d'amis communs : "Je lui ai fait parvenir un mot." Un chapitre désormais clos, malheureusement.