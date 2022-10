Chimène Badi en jupe courte pour conquérir Julien : la chanteuse a mis le paquet pour le séduire

Découverte par le public dans l'émission Popstars en 2002 et soutenue par Valéry Zeitoun tombé amoureux de sa voix, Chimène Badi était à l'époque une jeune femme très timide n'appréciant pas attirer les regards sur elle. Dans sa vie personnelle également, la chanteuse était peu sûre d'elle avec les garçons et n'osait pas les aborder. Mais un homme a su tout changer : Julien. Interviewée par Gala en novembre 2020, celle qui a chanté avec Johnny Hallyday en 2003 lors de sa tournée des stades a raconté sa belle histoire d'amour très romantique avec son fiancé. Et contre toute attente, c'est elle qui a tout fait pour draguer ce garçon qui lui semblait pourtant inaccessible.

Tout commence en 2014. Partie dans le sud de la France pour s'occuper de sa maman qui était malade, la jolie brune croise pour la première fois Julien en allant voir une de ses copines. "Je suis passée voir mon amie à son travail afin d'observer de loin le jeune homme en question. Il m'a tout de suite plu, je l'ai trouvé beau et charmant. J'y suis retournée à plusieurs reprises, mettant tout en oeuvre pour qu'il me repère : ultra-féminine en jupe courte, maquillée. Et je lui ai fait parvenir un mot", confiait-elle.

Très touché par la lettre de Chimène, Julien avait été très flatté par ses mots et sa prose. "Elle m'a écrit une lettre, à l'ancienne ! Ça peut sembler inconscient de la part de quelqu'un de connu, moi, ça m'a touché en plein coeur. J'ai trouvé la démarche très romantique. J'avais hâte de la rencontrer et de la découvrir. Et moi aussi, je la trouvais charmante..." se souvenait son compagnon, passionné comme elle de musique.

Plus récemment dans l'émission La boîte à secrets, l'interprète du titre Entre Nous avait eu la chance de découvrir son futur époux lui chanter le titre Je l'aime à mourir de Francis Cabrel. Un moment d'émotion intense pour celle qui a été jurée à l'Eurovision France, c'est vous qui décidez en 2021.