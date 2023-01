"Si un ami n'était pas intervenu..." : Frédéric Lopez et la violence de son père, ses confidences poignantes

Chaque dimanche depuis la rentrée dernière, les téléspectateurs ont rendez-vous avec l'émission Un dimanche à la campagne présentée par Frédéric Lopez. Le concept est simple : réunir des célébrités d'horizons différentes au beau milieu de la nature. Un moyen d'apprendre à se découvrir sans aucun artifices et dans un cadre des plus sereins. Il s'agit du parfait programme pour Frédéric Lopez qui a fait son come-back télévisuel grâce à lui, après quatre ans d'absence sur nos antennes. Et pour cause, l'animateur est toujours enclin à prôner l'apaisement, lui qui a fini par le trouver au bout d'un long travail sur lui-même.

En effet, Frédéric Lopez a déjà confié avoir eu des relations très compliquées avec ses parents, ce qui l'a poussé à se faire suivre. "J'ai fait dix ans de thérapie et dix ans de développement personnel, j'ai plus de recul sur mon enfance", assurait-il dans les colonnes du magazine Télé Câble Sat en octobre 2022. Un travail nécessaire qui a tout changé dans ses rapports avec ses parents, et plus particulièrement ceux avec son père. "Ce qui est dingo, c'est qu'aujourd'hui je suis très proche de mes parents. Mon père, qui a 80 ans et dont j'avais très peur quand j'étais gosse, est aujourd'hui la personne qui prend le plus de soin de moi sur la planète", ajoutait-il. Frédéric Lopez peut donc désormais se réjouir que, avec le temps, "il n'y a plus de tension". "J'ai pardonné", a-t-il également expliqué.

Ce que Frédéric Lopez devait digérer, c'est le fait d'avoir été un enfant non-désiré. Sa mère n'avait que 16 ans lorsqu'elle lui a donné naissance dans le plus grand secret. Son père les avait de son côté abandonnés pour partir au Maroc. Il n'est entré dans la vie de l'animateur qu'au bout de deux ans "pour accomplir son devoir" comme l'analysait son fils qui allait en subir les conséquences, c'est-à-dire le "dénigrement et les coups". "Un jour, entre nous, à 15 ans, la violence est encore montée d'un cran, quand un copain a surgi pour nous interrompre. S'il n'était pas intervenu, je ne sais pas quel drame ce serait passé", se rappelait-il pour Nous Deux en 2016. Un épisode douloureux qui a néanmoins été un tournant dans la vie de Frédéric Lopez. "A partir de ce jour, je n'ai plus jamais eu peur de lui". De l'eau a coulé sous les ponts depuis sa jeunesse et la figure de France 2 a tiré un trait sur les erreurs de ses parents.