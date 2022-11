"Je ne le souhaite à personne" : Frederic Lopez évoque l'enfer vécu à cause de son père

Invité au micro d'Europe 1 pour parler de son programme Un dimanche à la campagne, diffusé le week-end sur France 2, Frédéric Lopez, interviewé par Isabelle Morizet dans l'émission Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1, a parlé de son père et de son enfance compliquée puisqu'il a été maltraité.

"J'ai grandi dans la peur", a déclaré celui qui remplace désormais Michel Drucker sur la deuxième chaîne. "Cela a des conséquences pour une vie entière", a-t-il ajouté. S'épanchant avec réserve car il n'est pas du genre à trop évoquer sa vie privée ou à vouloir faire pleurer dans les chaumières, Frédéric Lopez a aussi fait savoir qu'il ne "souhaitait à personne de vivre ce qu'[il] a vécu". Pourtant, le papa de Victor, a pardonné à son père, aujourd'hui âgé de 80 ans. En fait, comme il l'explique, il a "changé de regard" ce "qui est troublant" comme il dit. Frédéric Lopez est en effet passé de la colère à l'empathie.

"Je pourrais dire que c'est une des personnes les plus attentives, en ce qui me concerne. C'est assez incroyable et c'était inimaginable pour moi d'imaginer ça parce qu'effectivement dans l'enfance, c'était quelqu'un qui était très dur", lâche-t-il même aujourd'hui.

Comme rappelé par le site Europe 1, ce n'est pas la première fois que Frédéric Lopez évoque son passé. "Je n'étais pas un enfant désiré. Ma mère a accouché de moi à 16 ans dans le plus grand secret. Mon père, lui, est reparti au Maroc avant de revenir quand j'avais deux ans, pour accomplir son devoir. J'avais le visage de la contrainte", avait-il déclaré au magazine Nous Deux. Et d'ajouter : "J'ai compris que mes parents avaient fait comme ils avaient pu. J'ai aussi compris quelle maltraitance avait subie mon père. (...) Je n'ai plus peur de lui."

Frédéric Lopez est lui-même papa d'un enfant prénommé Victor et avec qui il développe un format YouTube intitulé Tu vas l'adorer et qui sera mis probablement en ligne à partir du mois de janvier. "Mon fils et une de ses amies présenteront des gens de leur génération dont j'ignorais l'existence. En retour, je leur présenterai des personnalités qu'ils ne connaissent pas, comme les psys Boris Cyrulnik et Christophe André", avait-il anoncé.