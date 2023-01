"Sorcière", "chiante", "exigeante" : La femme d'Alphonse Areola critiquée après son passage dans L'Agence (TMC)

C'est une émission que tous les amoureux d'immobilier n'ont pas raté. Ce 12 janvier, TMC a diffusé les premiers épisodes de la nouvelle saison de L'Agence, son programme sur une famille d'agents immobiliers chargés de trouver les propriétés les plus luxueuses du monde pour leurs clients. Pour ce grand retour, la famille Kretz n'avait pas fait les choses à moitié puisqu'une star du football avait besoin de leurs services. Présent à la Coupe du monde et ancien gardien du Paris Saint-Germain, Alphonse Areola a fait appel à l'émission pour l'aider à trouver une nouvelle propriété du côté de Londres, lui qui évolue en Angleterre depuis plusieurs années maintenant.

Souhaitant déménager pour trouver un logement plus adapté à sa famille, Alphonse Areola est apparu dans l'émission au côté de sa femme, Marrion, qui est également la mère de ses trois filles, Ayleen-Grace (7 ans) Aymma-Lyse (5 ans) et Ayva-may Victoria (2 ans). Avec un budget faramineux et qui a énormément fait parler sur les réseaux sociaux, le couple espérait trouver un bien correspondant à leurs désirs, mais c'était sans compter sur le caractère affirmé de la belle brune. Sûre d'elle et sachant bien ce qu'elle veut pour sa famille, elle n'a pas donné la meilleure image d'elle-même si l'on en croit certains internautes. "La femme d'Alphonse Areola, elle est exigeante de fou, déjà qu'ils ont pleins de privilèges, elle chipote pour pas grands chose vraiment", s'exaspère l'un d'entre eux sur Twitter.

On voit le vrai visage de la Marion Areola... La femme de Lloris avait raison, une vraie sorcière !

Des critiques plutôt virulentes à l'encontre de la jeune maman, qui partage régulièrement son quotidien sur les réseaux sociaux. "Marrion Areola est aussi fausse en vrai qu'à l'écran ! Et aussi chiante aussi !", s'insurge un internaute, tandis qu'un autre revient sur le clash entre la femme d'Alphonse Areola et celle d'Hugo Lloris : "On voit le vrai visage de la Marion Areola... La femme de Lloris avait raison, une vraie sorcière !"