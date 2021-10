"T'as été trop loin" : Thomas (Koh-Lanta) affiché par Myriam, le couple "joue avec le feu" !

Ils se sont rencontrés aux îles Fidji en 2020, lors du tournage de Koh-Lanta, Les Armes secrètes. Dès les premiers instants, ça a été le coup de foudre. Depuis, Myriam et Thomas ne se quittent plus. Mais ce n'est qu'en ce mois d'octobre 2021 qu'ils officialisent leur couple. Place désormais à plusieurs petites chamailleries d'amoureux sur les réseaux sociaux !

Qui aime bien, châtie bien. Myriam et Thomas le savent mieux que personne. En story sur Instagram, la professeure d'anglais de 36 ans partage une photo de son cher et tendre... qui n'apparaît pas vraiment à son avantage. En effet, le grand blond prend la pose de dos, et Myriam pointe sa perte de cheveux. "Ça fait des mois qu'il parle de sa calvitie, aidons-le ensemble à prendre une décision", écrit-elle en légende, proposant à ses abonnés de voter entre "assumer" ou "faire une greffe". "Thomas va me tuer, il n'était pas au courant que j'allais l'afficher comme ça, déclare-t-elle en vidéo. Je vais ramasser comme on dit mais c'est pas grave j'assume." Et de préciser à son compagnon qu'elle fait cette story "pour son bien".

De son côté, l'aventurier de 37 ans rit jaune. "T'as été trop loin", lance-t-il... avant de se venger à sa manière ! Toujours en story sur Instagram, Thomas publie une photo de Myriam dans un sommeil profond. "Bonne nuit à tous, sans rancune", lance-t-il. Mais la charmante brune, acolyte de Shanice dans Koh-Lanta, n'a pas dit son dernier mot ! "Tu joues avec le feu, tu ne vas pas assumer attention !", prévient-elle.

Des taquineries affichées au grand jour, maintenant que le couple ne se cache plus ! "Vous étiez nombreux à vous en douter, c'est aujourd'hui officiel les amis", a lancé Myriam sur son compte Instagram le 23 octobre 2021. "Voilà 1 an que l'on a débuté l'aventure, 1 an que nos regards se sont croisés sur cette pirogue... Ça a été le coup de foudre, nous avons vécu cette aventure ensemble sans jamais rien lâcher. Aujourd'hui nous sommes toujours un binôme dans la vie plus soudé que jamais (...). Toi et moi c'était écrit, c'était une évidence... je t'aime", a confirmé Thomas le même jour, toujours sur le réseau social de partage d'images.