Shanice (Koh-Lanta 2021) éliminée : "Je considère ça comme une trahison" (EXCLU)

L'aventure de Shanice a pris fin vendredi 23 avril 2021 à l'issu d'un nouvel épisode de Koh-Lanta, les Armes secrètes riche en rebondissements. La candidate n'a pas su rallier tous les ex-Jaunes à sa cause et a été éliminée lors du Conseil, peu de temps après le départ de son ami Mathieu lors d'une épreuve d'immunité. Lors d'une interview accordée à Purepeople.com, la jeune femme fait le point sur son parcours.

Que ressentez-vous lorsque vous êtes éliminée ?

À ce moment-là, il y a beaucoup de déception, parce que j'avais envie d'aller très très loin et puis surtout je me sens trahie parce que j'ai toujours voulu tout faire pour les Jaunes et que ça n'a pas marché donc je suis déçue.

Que pensez-vous du vote de Vincent contre vous ? Il explique ne pas pouvoir voter contre Maxine car il a donné sa parole lors de la réunion des ambassadeurs.

Je considère ça comme une trahison, mais les torts sont quand même un peu partagés. On a été très bêtes de s'expliquer cinq minutes avant le Conseil, parce que tout le monde était sous pression. Quand Vincent revient des ambassadeurs, il ne nous dit pas qu'il a eu besoin de donner sa parole et quand je l'apprends cinq minutes avant, je lui dis : 'C'est une blague ?' et je suis très énervée. Si on s'en était parlé avant, je suis sûre qu'on aurait pu trouver un arrangement et s'entendre pour qu'il puisse respecter ses deux paroles. Après je considère que sa parole, faut la donner une fois et pas trois.

Pourquoi lui avoir forcé la main pour briser cette promesse ? L'épisode précédent, vous sembliez sensible à la situation de Laure et Maxine, victime d'une stratégie masculine sur le camp rouge. Vous aviez même dit que cela vous tenait à coeur que les femmes soient "bien" dans ce Koh-Lanta. D'un coup, vous souhaitez faire sauter le binôme... Que s'est-il passé ?

Ça m'a beaucoup touché quand Laure et Maxine ont dit qu'elles se sentaient mal dans l'équipe parce qu'il y avait une stratégie masculine. Et en discutant après avec elles et avec les garçons, ce n'est quand même pas ce qu'il s'est passé, c'est-à-dire que les filles ont voté contre des filles et la stratégie des garçons était une stratégie d'affinités. Donc forcément, j'ai compris un peu mieux ce qu'il s'était vraiment passé. Et je pensais surtout aux Jaunes, je sais qu'un binôme sur Koh-Lanta c'est extrêmement fort donc il fallait absolument faire partir l'une des filles.

Avant votre élimination, c'est Mathieu qui part après avoir perdu un duel face à Thomas. Ce sont tous les deux vos alliés... Comment avez-vous vécu ce moment ?

Quand Mathieu part, c'est le moment le plus difficile que j'ai vécu sur Koh-Lanta. Parce que je le considère comme mon frère et parce que ça affaiblit les Jaunes.

Auprès des ex-Jaunes, vous semblez avoir pris la place de leader. Vous menacez Vincent, vous mettez la pression à Lucie... En visionnant les images, que pensez-vous de votre comportement ?

Je me rends compte que je suis beaucoup aimée par les Jaunes, ça me flatte et c'est ça qui fait que je suis leader. Mais je suis quelqu'un de très impulsif donc parfois on ne comprend pas ce que je veux vraiment dire. Lucie je lui ai dit 'fais attention à toi' mais ce que je veux dire c'est 'fais attention à nous, qu'on garde ce beau groupe'. Vincent pareil, je n'ai pas voulu qu'il se mette en danger. Je n'ai pas voulu mettre en ruine tout ce que j'ai voulu faire pour l'équipe. Mon impulsivité m'a fait défaut, je n'ai jamais voulu menacer ni mettre de pression j'ai juste voulu protéger les Jaunes.

Vous vous êtes réellement révélée lors de l'élimination d'Aurélien. Vous êtes à l'origine de cette stratégie, comme on a pu le voir à l'écran. Pourquoi avez-vous éliminé le capitaine des Jaunes ?

Je n'avais pas forcément de problèmes avec lui c'est juste que tout le monde venait me voir pour me dire qu'Aurélien énervait. Puisque personne ne prenait les rênes, je me suis dis 'Enlevons-le, pour le bien de l'équipe'. Mais sinon il ne m'a jamais rien fait, il était chiant mais bon c'est tout. Je considère qu'un chef c'est quelqu'un qui comprend son équipe et dans ce sens j'ai toujours été chef. Quand il est parti, il y a juste eu beaucoup plus de places pour les autres car il en prenait beaucoup.

Lors de son interview pour Purepeople, Aurélien a estimé que les Jaunes s'étaient montrés "ingrats" à son égard. Le comprenez-vous ?

Oui je comprends, mais encore une fois il ne pense qu'à lui. Il pense qu'on est ingrat sans reconnaitre ses erreurs à lui. Là je suis éliminée, oui c'est une trahison, mais je sais très bien quels sont mes torts. Il ne peut pas dire qu'on est ingrat juste parce qu'il ramenait à manger, tout le monde ramenait à manger ! Donc oui, il a fait énormément, le harpon c'était son jouet préféré, mais lui aussi a été ingrat à beaucoup de moment.

Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous sur le camp ?

Le manque de ma famille, et la nuit, il pleut énormément, il fait froid, c'est extrêmement long, il y a les crabes qui nous montent sur la tête... Ce n'est pas facile.

Après de longs jours en mode survie, le lit, la nourriture manquent. Quel a été votre premier geste au retour ?

J'ai mangé McDo... (rires). C'est difficile quand on rentre parce qu'on reprend du poids rapidement, voire plus parce qu'on a des attitudes de boulimie. C'est fou. Du coup on reprend vite du poids et on fait de la rétention d'eau, ce n'est pas du tout agréable. Ceux qui disent que Koh-Lanta c'est un super régime, non pas du tout. Ça fait quand même beaucoup de mal au corps.

Participer à Koh-Lanta chamboule une vie. En quoi l'aventure a changé votre quotidien ?

J'ai vraiment pris confiance et quand je suis rentrée j'ai reçu des vagues d'amour, je me suis rendue compte que j'étais bien entourée et c'est le plus beau trésor. Je suis contente aussi parce que j'ai montré que la benjamine de l'équipe, qui plus est une femme et noire, pouvait prendre les rênes, être quelqu'un à qui on s'accroche, être la reine des joueuses, donc je suis très fière.

La presse a révélé au grand jour l'histoire d'amour de Myriam et Thomas. Vous qui êtes très proche d'eux sur le camp, comment cette relation est née ?

Je n'en sais rien du tout mais sur le camp ce n'était pas le cas. (rires)

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.