"T'es chiante, m**de" : Les chroniqueurs de TPMP en colère après une bourde de Valérie Bénaïm

C'est une histoire qui se répète encore et encore ! Les chroniqueurs de Touche pas à mon poste ont eu le droit, à nouveau, à leur dose de chocolat, jeudi 2 juin, après avoir été aspergés par Cyril Hanouna. C'est devenu une habitude pour eux, depuis que le jeu du "chocolat gate", qui consiste à jeter du chocolat sur le plateau, s'est popularisé dans l'émission depuis de nombreux mois. Mais cette fois-ci, c'est dans un autre contexte que Gilles Verdez et ses collègues ont été piégés.

Tout est parti d'un quizz, lancé par "Baba", et réservé uniquement au journaliste Bertrand Deckers, spécialisé dans la famille royale et sollicité pour le jubilé de la reine. Son défi du soir : s'installer sur un trône aux allures monarchiques et répondre à un maximum de questions tournées autour des 70 ans de règne d'Elizabeth II, le grand évènement du jour. À chaque mauvaise réponse, sa coiffure, de longues boucles d'or, aura du souci à se faire puisqu'il sera aspergé de tout un tas d'ingrédients. "On joue pour de la farine" prévient alors Cyril Hanouna, au moment de poser la première question. Pression maximale pour le Belge !

"T'es chiante Bénaïm, m**** !"

"Quel groupe de musique française accompagnait Denis Brogniart lors de ses duplex ?" lui demande alors l'animateur. Une question qui laisse sans voix le journaliste. "Cyril ! J'étais sur d'autres chaînes d'infos moi, j'ai pas vu ça !", répond t-il dans un second temps, complètement désespéré par la question. À ce moment-là, il n'y a plus de doute, la sanction arrive ! Mais contre toute attente, dans un élan de générosité, et peut-être avec un peu de compassion, le présentateur laisse une dernière chance au chroniqueur. "Je vais te donner un indice, ce sont les sosies des Beatles", précise Cyril Hanouna.

L'indication n'a pas du tout aidé Bertrand Deckers, qui glisse alors un regard vers ses collègues sur le plateau dans l'espoir qu'une âme charitable l'aide à sortir de ce pétrin ! Eh bien, c'est exactement ce qu'il s'est produit, puisque Valérie Bénaïm, qui s'est récemment expliquée avec Patrick Poivre d'Arvor, s'est empressée de souffler la réponse à son confrère. "Les Rabeats", répète t-il alors à Hanouna. Mais ce dernier n'est pas né de la dernière pluie et comprend rapidement qu'une personne a triché sur le plateau. Il se rue alors vers son arme fatal pendant que tout le monde balance la chroniqueuse. Le chaos s'empare alors du plateau, puisque tous les chroniqueurs se font asperger de chocolat en poudre.

"T'es chiante Bénaïm ,m**** !" lance notamment Benjamin Castaldi à sa collègue après ce massacre. Les chroniqueurs l'auront compris, s'il y a bien une chose que Cyril Hanouna ne supporte pas, c'est bel et bien la triche !