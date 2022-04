"Toi et moi pour la vie..." : Une chanteuse craque pour Cyril Hanouna, déclaration en direct dans TPMP

Raymond Aabou, chroniqueur de Touche pas à mon poste, avait une surprise pour Cyril Hanouna ce lundi 4 avril. L'animateur n'a jamais caché ses goûts en matière de musique. S'il est fan de Yanns, il l'est tout autant d'Elodie Costa, star des auditions à l'aveugle de The Voice 10. Rares sont les fois où son titre Mélodie ne résonne pas sur le plateau de l'émission. Le papa de Bianca et Lino a donc vu débarquer l'une de ses idoles en personne en début d'émission.

Heureux de découvrir son invitée, Cyril Hanouna n'était pas au bout de ses surprises. La chanteuse avait préparé un poème rien que pour lui et c'est certain, elle l'adore aussi : "Mon Cyril, mon baba, mon idylle... Avec toi, j'aime sourire à la vie car tu es doux comme une mélodie. Peu importe nos différences et nos chemins d'avant, si avec toi je danse et je vais de l'avant. [...] Si parfois tu doutes, je te dis 'Ne baisse pas les bras'. Toi et moi pour la vie, on combattra l'ennui, le soleil après la pluie !" Touché, Cyril Hanouna a directement pris Elodie Costa dans ses bras, qu'il a conviée à rester avec lui et les chroniqueurs jusqu'à la fin de l'émission.

Quelque temps avant, Élodie Costa était l'invitée de Jordan de Luxe. Au cours de son interview, elle révélait avoir toujours sur elle une photo de Cyril Hanouna, qu'elle considère comme le modèle d'homme qu'elle aimerait avoir dans sa vie. C'est donc tout naturellement qu'elle fut invitée dans TPMP et il n'y a pas que Cyril Hanouna que la présence d'Elodie Costa a touché. Sur Twitter, de nombreux téléspectateurs se sont montrés ravis de voir l'interprète dans le programme, tout comme Kelly Vedovelli.

Heureusement, Matthieu Delormeau n'était pas présent dans l'émission de ce lundi 4 mars car il aurait sans doute frôlé la syncope en étant témoin de la scène. Le chroniqueur adore Cyril Hanouna aussi et ne s'en cache pas. il lui a même déjà fait part de ses fantasmes avec lui dans Touche pas à mon poste. Des tentatives restées vaines. Celle d'Elodie Costa fera-t-elle craquer Cyril Hanouna ? Affaire à suivre.