"Tout était faux : Thomas Vitiello (Secret Story) dévoile le gros mensonge qu'il garde depuis 12 ans

En 2010, TF1 diffusait la saison 4 de Secret Story. Une édition notamment marquée par le faux mariage d'Amélie Neten et Senna. Deux autres candidats ont aussi beaucoup fait le buzz : Benoît Dubois et Thomas Vitiello. Ce dernier est d'ailleurs de retour sous le feu des projecteurs puisqu'il a accordé une interview à Sam Zirah. L'occasion de faire une grosse révélation sur son aventure.

S'il s'est fait plutôt discret au début dans la Maison des Secrets, le jeune homme qui avait 17 ans à l'époque s'est révélé lorsqu'il s'est rapproché de Benoît Dubois. Tous deux ont commenté les faits et gestes de leurs camarades avec beaucoup d'humour. De là est né le duo Brigitte et Josiane, une belle amitié qui s'est poursuivie après le tournage. Mais lors de son passage dans En toute intimité, il a assuré que Matthieu Delormeau avait brisé leur amitié. Ce n'est pas tout, il a également lâché une bombe concernant le secret qu'il a présenté à la production de Secret Story.

Tout était faux

Thomas Vitiello a confié que c'est son meilleur ami de l'époque qui l'a incité à s'inscrire au casting de l'émission de télé-réalité présentée par Benjamin Castaldi. Jamais il n'aurait pensé qu'il allait taper dans l'oeil de la production, mais son secret a fait la différence. Rappelons que l'intitulé était "Je suis né hermaphrodite". Un terme qui n'était pas approprié car, comme le charmant brun l'a souligné "hermaphrodite, c'est pour les animaux". "Pour les êtres humains, on dit intersexué", a-t-il précisé. Puis, il a révélé : "Ce n'était pas mon secret. Je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Je ne suis pas né hermaphrodite. Je suis né un garçon. Tout était faux. Je n'ai jamais été intersexué."

Thomas Vitiello a choisi ce secret car 'il avait "toujours été un peu androgyne". "On s'est dit : 'Qu'est-ce qui va faire qu'ils vont tilter sur mon profil ?' Parce que forcément, il va y avoir un million de gens. On s'était dit que jamais ça n'irait jusqu'au bout", a-t-il déclaré. Et pourtant, il a été rappelé par la production et a donc décidé de mentir pour faire le programme. "Si vous regardez bien, je n'en ai jamais reparlé ensuite. (...) Je ne savais pas ce que c'était. Après, j'ai énormément de respect et de bienveillance pour les gens qui le sont. Je regrette un peu maintenant. Mais j'avais 17 ans à l'époque, j'étais jeune", s'est-il justifié.

Des déclarations qui devraient faire réagir.