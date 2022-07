"Tout le monde était complice" : Jean-Luc Lahaye payé plus cher que les stars des années 80 malgré le procès...

Accusé de viol et d'agression sexuelle sur deux mineures lorsqu'elles avaient 15 et 17 ans, Jean-Luc Lahaye a quitté la prison de la santé après 6 mois d'incarcération seulement. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a pris cette décision après avoir consulté de nouveaux échanges entre le chanteur et l'une des plaignantes. Pour Julie Pietri, cette peine semble bien faiblarde. D'autant qu'elle connait certaines coulisses de cette sordide affaire.

Julie Pietri sort un nouvel album, Origami, 15 ans après son précédent opus Autour de minuit. Elle a, surtout, de nombreux dossiers à sortir à propos de l'époque des spectacles organisés par nostalgie des années 1980... notamment à propos des agissements de Jean-Luc Lahaye. "Les producteurs de certaines grandes tournées le savaient parfaitement et venaient même faire le baisemain aux jeunes filles dans les coulisses, se souvient-elle. Tout le monde était complice. Et on a continué à l'employer, en le payant plus cher que les autres. Et on dit que le machisme n'existe plus ? Quant à moi, si j'avais ouvert ma bouche un peu plus, on m'aurait intimé l'ordre de me taire sinon j'aurais été virée."