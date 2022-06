Jean-Luc Lahaye accusé de viol : ces nouveaux éléments qui ont permis sa remise en liberté

Incarcéré depuis le mois de novembre 2021, au coeur d'une enquête pour viol et agression sexuelle de deux mineures lorsqu'elles étaient âgées de 15 à 17 ans, Jean-Luc Lahaye a a été remis en liberté après 6 mois d'enfermement. Le 24 mai 2022, le chanteur a quitté la prison de la santé, située dans le 14e arrondissement, après que ses avocats aient rempli une nouvelle demande auprès de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Selon les informations de BFMTV, cette décision aurait été prise après consultation de nombreux messages adressés à l'artiste de la part de Roxane, l'une des plaignantes.

Tu n'es pas un pédophile. Un violeur non plus. Surtout pas !

Dans ces échanges, datant de l'année 2015, quand elle avait 17 ans, Roxane n'hésite pas à prendre la défense de Jean-Luc Lahaye. "Tu n'es pas un pédophile, assure-t-elle. Un violeur non plus. Surtout pas ! On sait toutes et tous que tu n'es pas le mec à abuser d'une femme sans son consentement." Outre des photographies d'elle dévêtue, et des "propositions sexuelles très explicites", la jeune femme évoque les sentiments qu'elle ressent pour lui. "Je puise sans cesse dans ce passé que nous avons en commun, rien n'est plus beau, poursuit-elle. Je m'ennuie de toi. Je veux ton regard posé sur moi..."