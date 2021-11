Jean-Luc Lahaye accusé de viol : la mère d'une victime aurait filmé leurs relations sexuelles

Soupçonné d'avoir agressé sexuellement deux fans alors qu'elles étaient adolescentes, Jean-Luc Lahaye est écroué par la justice depuis le 5 novembre 2021. Les détails de ses actes sordides, parus dans le journal Le Parisien du 19 novembre, ne devraient pas arranger son cas. Le quotidien raconte effectivement les parcours similaires de Roxane et Emeline, qui se seraient retrouvées sous l'influence de l'artiste, dans une relation toxique... sous la surveillance, notamment, de la mère d'une des victimes présumées.

Roxane avait 14 ans quand elle a établi une correspondance illégale sur Facebook avec Jean-Luc Lahaye. La très jeune mineure aurait accepté d'envoyer au compagnon de Paola, en 2013, des "milliers de photos sexuelles" et aurait répondu à "tous ses fantasmes de pénétrations avec des objets par webcams interposées". Elle l'aurait rencontré au moins six fois entre ses 15 et ses 17 ans et évoque des actes sexuels "incroyablement brutaux et humiliants, ponctués de gifles et d'utilisation de sex-toys" ainsi que des "pénétrations violentes et douloureuses".

Emeline, elle, était au collège, en 5e, quand elle a découvert Jean-Luc Lahaye via l'émission Splash sur TF1. A force de se rendre à ses concerts, elle a été repérée par le chanteur et a débuté une correspondance avec lui en 2016, à 16 ans. En l'espace de deux ans, jusqu'à sa majorité, elle aurait subi 52 rapports avec l'interprète de Papa chanteur, qu'elle qualifie d'animal. Elle aurait reçu 17 coups de cravache le jour de ses 17 ans et aurait perdu sa virginité lors d'un "rapport brutal" dans le duplex de l'artiste et père de Margaux.

A la suite de ce rapport, Jean-Luc Lahaye aurait assuré à la maman d'Emeline qu'il ne l'avait "pas mise enceinte". Et pour cause, la quarantenaire aurait mené un rôle trouble dans cette liaison. Admiratrice, elle aurait emmené l'adolescente à tous ses rendez-vous sexuels, aurait eu un rapport avec le chanteur quitte à provoquer une certaine jalousie et aurait même filmé les ébats de sa propre fille... à la demande de l'artiste. De son côté, bien sûr, il réfute la moindre de ses accusations. Il dénonce, au contraire, une "vengeance amoureuse" menée par Roxane et Emeline à son encontre...

Retrouvez tous les détails de l'affaire dans le journal Le Parisien du 19 novembre 2021. Jean-Luc Lahaye reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.