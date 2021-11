Jean-Luc Lahaye accusé de viols : sa fille Margaux "manipulée", elle fait des révélations

Jean-Luc Lahaye, mis en examen et placé en détention provisoire à la prison de la Santé, est accusé de viols sur mineures par deux jeunes femmes. Les faits se seraient produits entre 2013 et 2016. Les plaignantes dénoncent des rapports sexuels d'une extrême violence et auraient été sous l'emprise du chanteur de 68 ans, dont elles étaient fans. Les deux présumées victimes ont pointé du doigt le rôle joué par Margaux Lahaye, la fille du sexagénaire, durant ces agressions.

D'après l'une d'elles, Roxanne, elle "lui aurait dicté les réponses qu'elle devait donner à la police et lui aurait également intimé l'ordre d'installer une application de messagerie sécurisée, Wickr, pour parler à son père. Elle serait même allée jusqu'à organiser une rencontre au bois de Boulogne dans le but de lui mettre un coup de pression avant le procès". Mais selon les éléments de l'enquête, révélés par Le Parisien, Margaux Lahaye aurait été également victime de son père.

Margaux Lahaye, interrogée en garde à vue à l'Hôtel-Dieu, puis librement à son domicile pour des raisons de santé, a reconnu avoir pris contact avec Roxane pour l'orienter dans ses déclarations à la police mais sous la pression de son père. Elle a assuré ne rien connaître des accusations de rapports sexuels brutaux qui auraient été infligés par son père aux deux jeunes femmes. Elle dit aussi avoir été "manipulée et instrumentalisée" par le chanteur, qui aurait déjà été violent envers elle, allant même jusqu'à l'étrangler.

Pour le chanteur, le dossier a été réalisé à charge contre lui. Il continue de clamer son innocence.

Jean-Luc Lahaye reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.