Jean-Luc Lahaye accusé de viol : sa fille Margaux mise en examen pour subornation de témoins

Margaux, la fille de Jean-Luc Lahaye, a finalement été entendue par la juge d'instruction. Soupçonnée d'avoir fait pression sur l'une des deux jeunes femmes qui accusent son père d'agressions sexuelles, elle a été mise en examen le lundi 24 janvier 2022 pour "subornation de témoins". Son état de santé - elle est paraplégique depuis une chute accidentelle - l'avait une premier fois tirée d'affaire. Elle est désormais placée sous contrôle judiciaire, selon les informations du journal Le Parisien et celles de BFMTV, bien qu'elle assure avoir été manipulée.

Jean-Luc Lahaye est accusé d'avoir violé deux adolescences de leurs 14 à leurs 16 ans. L'une d'elle avait été entendue par la justice après que ses échanges avec le chanteur via Facebook aient été repérés par la police. Elle aurait alors reçu un mail de la part de Margaux Lahaye, lui dictant ce qu'elle devait dire aux forces de l'ordre - ce mail a été retrouvé chez Margaux, en novembre dernier, lors d'une perquisition. Une rencontre aurait également été organisée au Bois de Boulogne pour que Jean-Luc Lahaye l'intimide.

Résultat des courses : l'adolescente avait affirmé qu'elle avait envoyé des photos très intimes d'elle "de sa propre initiative" car Jean-Luc Lahaye était son idole. Elle n'avait évoqué aucun rapport sexuel forcé et n'avait pas déposé plainte. Le chanteur s'en était sorti avec un seul chef de corruption de mineur en 2015. Margaux Lahaye n'est pas la seule à être au coeur de l'enquête. Les mères des deux accusatrices risquent également d'être mises en examen pour "subornation de témoin" et "non dénonciation de crime". Les deux femmes, 49 et 53 ans, aurait permis à l'artiste d'abuser de leurs filles. La juge d'instruction les a convoqué les 26 et 27 janvier 2022. L'une aurait amené sa fille jusqu'à une chambre d'hôtel. L'autre aurait carrément filmé un acte sexuel impliquant son enfant.

Margaux et Jean-Luc Lahaye reste présumés innocents des faits qui leur sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.