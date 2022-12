"Tu m'as niqué les oreilles !" : Dadju reprend Tiana (Star Academy) en plein concert, elle s'excuse...

Ce mardi 6 décembre, Dadju était au dôme de Marseille pour y donner un concert très attendu. Le rappeur certifié disque d'or et plusieurs fois récompensé y a naturellement interprété tous ses plus grands titres pour le plus grand plaisir de ses fans. Mais il n'a pas tout le temps fait le show tout seul. En effet, au cours de soirée, il a invité la jeune Tiana à le rejoindre sur scène, laquelle a été révélée au grand public cette année dans la Star Academy.

Ensemble, ils ont interprété son tube Reine, qu'ils avaient déjà chanté en duo lors d'un prime du télé-crochet sur TF1. Depuis, ils ont vraisemblablement gardé contact et Dadju a décidé de la prendre sous son aile. Une bonne surprise pour le public qui a encensé leur prestation, reconnaissant beaucoup de talent à la meilleure amie de Léa. La vidéo de leur binôme complice n'a pas tardé à faire le tour de la toile et, un détail a retenu l'attention des internautes.

À la fin de la chanson, après que le frère de Gims a fait l'éloge de Tiana, assurant qu'elle deviendrait une "superstar" et qu'elle serait la prochaine à remplir les salles de concert, la jolie brune a montré un peu trop d'emballement. "Faites un maximum de bruit pour le prince Dadju !", a-t-elle crié. Mais du bruit, c'est plutôt elle qui en a fait. On remarque même que le rappeur a dû se couvrir les oreilles à ce moment-là. "Tu m'as niqué les oreilles... Grosse voix déjà", a-t-il fini par lâcher, forçant alors Tiana à s'excuser. "Pardon...", lui a-t-elle adressé, quelque peu gênée, sur sa sortie.