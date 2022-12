Tiana (Star Academy) méconnaissable avec une autre coupe et en bustier rose, elle choque la Toile

Si elle était la benjamine de la promotion Star Academy 2022, Tiana a pourtant déjà tout d'une grande. Bien qu'elle soit sortie en demi-finale, la jeune femme a su conquérir le coeur du public mais aussi celui du monde de la musique puisqu'elle vient tout juste de signer son premier contrat dans une agence de disque. Désormais célèbre, elle partage tout ou presque sur ses réseaux sociaux, quitte à parfois s'attirer les foudres de ses fans.

Dimanche 4 décembre 2022, celle qui a brillé lors de son duo avec le chanteur Dadju a dû faire face à un déferlement de commentaires révoltés sous l'une de ses publications. La photo en question ? Un selfie de la jeune fille, pris en août dernier dans une voiture. Tiana y apparaît méconnaissable, bronzée, habillée d'un bustier rose et bien plus maquillée que d'habitude. Postée bien avant l'entrée de l'adolescente à la Star Academy, la photo fait hurler les internautes depuis plus de 24h. Si certains n'ont pas hésité à se montrer virulents, d'autres ont en revanche tenté de calmer le jeu en attirant l'attention sur la date de publication du cliché. Mais la plupart ont signalé à Tiana qu'elle était beaucoup plus jolie au naturel et qu'elle n'avait absolument pas besoin d'autant d'artifices pour plaire à ses fans.