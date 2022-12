Tiana (Star Academy) euphorique ! Grande étape dans sa carrière, elle se rapproche de ses idoles

C'est l'une des révélations de cette saison de la Star Academy : arrivée intimidée et peu sûre d'elle au château de Dammarie-les-Lys, la jeune Tiana, seulement âgée de 18 ans, s'est libérée pendant les cinq semaines passées dans la Star Academy. Avec son humour, son intelligence, elle a séduit ses camarades (notamment Léa, sa grande amie), mais aussi les profs... et les artistes, qui ont été touchés par sa voix et sa présence.

Notamment Gims et Dadju, dont elle est très fan et avec qui elle partagé un duo, mais également Slimane ou Amel Bent, qui ont adoré sa fraîcheur. Et c'est donc avec beaucoup de joie qu'elle a annoncé à ses abonnés sur son compte Instagram qu'elle s'apprêtait à rejoindre ces grands noms de la scène française actuelle en signant avec Indifférence Prod, leur maison de disque qui s'occupe de leur carrière à plein temps.

"Je suis trop heureuse de vous annoncer que j'ai enfin signé avec Indifférence Prod, a-t-elle lancé, la voix mêlant émotion et euphorie. "Je suis trop heureuse, j'en tremble ! Tout à l'heure, j'ai même pleuré de joie ! Je ne vais pas la refaire mais je suis trop heureuse. C'est grâce à vous, vous avez cru en moi et vous êtes tous les jours à m'envoyer des messages, de la force. [...] Vous allez voir, y a plein de choses qui sont prévues, y a plein de projets, vous n'allez pas être déçus", a-t-elle promis à ses abonnés, nombreux à avoir notamment été conquis par son duo avec Léa sur Quand on n'a que l'amour.