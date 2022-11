Anisha (Star Academy) évoque sa jeunesse compliquée à Madagascar : "On s'en sort comme on peut..."

Anisha est sur son petit nuage. Samedi soir, l'élève timide et réservée du château de Dammarie-les-Lys a remporté avec brio cette nouvelle saison de la Star Academy, récoltant 57% des votes du public face à Enola arrivée jusqu'au bout avec elle. Depuis ce prime marqué par la présence de Robbie Williams mais aussi de Nolwenn Leroy, dont l'attitude a quelque peu agacé, Anisha vit un véritable tourbillon d'émotions. Mais pas le temps de se remettre qu'elle doit déjà accorder tout un tas d'interviews.

Lundi soir, elle était notamment l'invitée de Yann Barthès dans son émission Quotidien sur TMC. Ce fut alors l'occasion pour elle de revenir sur son aventure hors du commun, lors de laquelle elle a eu quelques habitudes étranges. Mais surtout, Anisha a évoqué son passé compliqué vécu à Madagascar où elle est née, plus précisément à Tananarive la capitale. Un passé qu'elle a résumé ainsi : "Des conditions de vie assez difficiles, on s'en sort comme on peut..."

L'enfance a été difficile

Dans la Star Academy, Anisha avait déjà brièvement parlé de son enfance, sans rentrer dans les détails mais simplement en indiquant avoir été "brisée" de la même manière que sa guitare cassée qu'elle ne quitte jamais. "Je l'ai raconté de manière pudique parce que je suis quand même assez pudique sur mon histoire, sur mon vécu, et que je ne vais pas en faire un drame. Je pense que les difficultés qu'on a traversé, même si on est brisé, sont aussi notre force. J'ai vécu ces choses et ça m'a rendu plus forte, j'ai eu le courage de faire cette aventure", préfère-t-elle se réjouir. Et d'ajouter : "L'enfance a été difficile. Aujourd'hui, je ne parle plus trop de ça, ça fait partie de l'histoire mais ce que je voulais c'était dire : 'oui il y a eu ça mais aujourd'hui ça va, on peut encore avancer.'"

Pour s'en sortir justement, Anisha a pu déménager en France en 2016, grâce à un titre de séjour qui lui a été remis dans le cadre de ses études supérieures. "Avoir eu la chance de pouvoir continuer les études en France, c'était une grande opportunité, là c'est ma dernière année, je suis en management et marketing digital", a-t-elle encore confié. L'avenir s'avenir encore plus radieux pour la gagnante de la Star Ac' qui va pouvoir sortir son premier album avec la maison de disque qui l'a signée, Sony Entertainment.