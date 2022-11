Anisha (Star Academy) introvertie au château : cette étrange habitude qu'elle a prise lorsqu'elle était seule

Au bout de six semaines d'aventure, la nouvelle saison événement de la Star Academy a touché à sa fin samedi 26 novembre 2022. Ils n'étaient plus que quatre à se disputer la victoire, à savoir Léa, Enola, Louis et Anisha. Mais seule cette dernière a remporté le trophée tant convoité. En effet, après avoir offert des prestations exceptionnelles en direct sur le plateau de TF1, dont une avec Soprano et une autre avec le parrain de cette promotion Robbie Williams, Anisha a récolté le plus de votes du public. La jeune élève va donc pouvoir entamer sa carrière de chanteuse puisqu'elle va signer avec une maison de disque et pourra sortir son tout premier album dans la foulée.

Mais se mettre au travail attendra un peu étant donné qu'Anisha est actuellement plutôt sollicitée de toute part auprès des médias. Lundi soir, elle était justement attendue dans l'émission Quotidien pour livrer une interview à Yann Barthès. L'animateur a alors souhaité savoir si la candidate au départ très renfermée avait réussi à s'ouvrir. "Ah oui, mes camarades sont super !", a-t-elle lâché de manière très positive. Si vivre en communauté était un sacré pari pour cette grande timide, elle ne peut qu'être reconnaissante envers les autres académiciens qui ont su l'accueillir comme il faut : "J'ai peu d'amis en fait dans mon entourage mais qui me soutiennent. Et en rencontrant tous ces camarades dès le premier prime, ils étaient super talentueux, et si vous avez bien vu dans le château, il y avait de la bienveillance, de la solidarité et c'est aussi ce qui a fait que je me suis sentie à l'aise".

Je prenais un peu le coin

Anisha n'en oubliait toutefois pas son naturel et avait parfois besoin de se retrouver seule. "Après, j'ai eu mes petits moments où je prenais un peu le coin en tant qu'introvertie. On a besoin aussi de se ressourcer d'énergie seule", a-t-elle expliqué. Mais que faisait-elle durant ces moments-là, s'est demandé Yann Barthès. "J'écrivais tout et n'importe quoi, mes pensées, le résumé de la journée, j'écrivais des poèmes...", a rapporté la jolie brune originaire de Madagascar. Et ce n'est pas tout. Anisha avait également une étrange habitude. "Je m'écrivais à moi dans le futur, et à moi dans le passé", a-t-elle avoué. Une confidence qui a interpellé l'animateur de TMC, lequel lui a demandé : "Qu'est-ce que vous vous dites dans le futur ? Et dans le passé ?". "Je me disais 't'inquiète, ça va aller', à chaque fois", a répondu Anisha. Et elle avait raison car tout va pour le mieux aujourd'hui !