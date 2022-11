Anisha (Star Academy) menacée de rentrer à Madagascar ? Sa situation émeut, le gouvernement interpellé

Ce samedi 26 novembre aura lieu la grande finale de la Star Academy. C'est à 21h55 qu'il faudra se brancher sur TF1 pour suivre l'ultime prime présenté par Nikos Aliagas. Un petit retard qui se justifie par la diffusion d'un match de la Coupe du Monde juste avant. Qu'à cela ne tienne, la production a bien prévu de faire le show pour clôturer cette saison événement du programme remis au goût du jour. De nouveaux artistes confirmés sont attendus pour donner de la voix aux côtés des quatre finalistes, Anisha, Léa, Enola et Louis. Des élèves pour qui il est possible de voter depuis plusieurs jours déjà. Mais seul un d'entre eux pourra remporter la victoire.

En attendant de savoir de qui il s'agira, la vie au château de Dammarie-les-Lys se poursuit tranquillement. Pas question toutefois pour les candidats de s'y reposer. Au cours de la semaine, ils ont d'ailleurs dû passer leurs toutes dernières évaluations. Leur mission : interpréter une chanson originale qui a été composée spécialement pour chacun d'entre eux par des stars de la chanson. Léa était notamment très heureuse d'avoir obtenu un titre imaginé par Vitaa et dont elle est certaine qu'il rencontrera beaucoup de succès. Ce jeudi soir, Mickaël Goldman a annoncé que c'est Léa qui avait remporté les dernières évaluations, elle qui n'a jamais été en tête du classement depuis le début de l'aventure.

On va envoyer des mails à Gérald Darmanin !

Mais entre deux répétitions, l'heure est davantage à la réflexion. Les quatre finalistes imaginent en effet déjà leur vie après le château, lorsqu'ils retrouveront leurs habitudes. Pour Anisha, l'avenir s'annonce malheureusement plus vague que les autres. La jeune femme redoute de ne pas pouvoir rester en France. En effet, originaire de Madagsacar, elle avait obtenu un titre de séjour grâce à ses études. Un titre qui pourrait lui être retiré si elle décide de les arrêter pour se consacrer à la musique, sa véritable passion. C'est ce qu'elle a expliqué à Léa et qui a pu être vu par les abonnés de MyTF1 MAX.

Sur Twitter, les confidences d'Anisha n'ont pas tardé à faire réagir et ont suscité la colère des internautes. Ces derniers se sont donc mobilisés et ont interpellé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pour qu'une régularisation de sa situation ait lieu. "Anisha explique que si elle arrête ses études en sortant du château, elle ne verra pas son titre de séjour renouveler et devra repartir à Madagascar. On va envoyer des mails à Darmanin pour une dérogation", "Laissez Anisha résider en France, elle mérite, merci !", "J'espère de tout coeur que ton titre sera renouvelé", "Cette petite mérite le meilleur et la France est le pays qui peut lui offrir", "N'abandonnez pas Anisha, c'est une belle personne, avec un coeur d'or et une voix merveilleuse. Il faut qu'elle reste avec nous tous en France", peut-on lire.