Star Academy, les dernières évaluations : un élève, sous le choc, grand vainqueur et c'est la première fois !

Samedi 26 novembre 2022, Léa, Louis, Anisha et Enola vont s'affronter afin de devenir les prochains finalistes de la Star Academy. Histoire de corser encore un peu plus la compétition, les professeurs du château de Dammarie-Les-Lys ont demandé aux élèves de leur préparer des prestations spéciales cette semaine : interpréter un titre original mais aussi relever un défi très spécial : les surprendre. A la clé ? Un privilège avant la grande finale de la Star Academy. Un challenge qui a beaucoup stressé les candidats qui ont passé de longues heures à chercher comment ils pourraient séduire le jury et remporter cet avantage si convoité.

Première candidate à passer devant le jury pour l'évaluation, Anisha a interprété le titre original que lui a écrit Camélia Jordana et a tenté une petite improvisation humoristique très osée devant le jury. Les professeurs ont souligné moment "à la limite de la gène" mais ont tout de même remarqué le courage de leur élève. Louis a par la suite chant le titre que lui a écrit Slimane puis a réalisé un cours de maquillage sur deux mannequins. Un moment un peu long mais qui a malgré tout su faire rire les professeurs. De son côté, Enola a chanté Bonjour je me présente, titre écrit par Hoshi et sa compagne Gia, puis a réalisé une improvisation avec différents mots choisis par les professeurs. Une performance qui a été très appréciée par le jury. Enfin, Léa a chanté le titre Plus fort de Vitaa et a choisi de se faire passer pour une grande couturière devant les professeurs, indiquant que c'était son talent caché. Une supercherie vite démasquée par Yanis Marshall et qui a fait rire l'ensemble du jury.

Je suis trop contente !

C'est finalement Léa qui a réussi le challenge lancé par les professeurs. "Pardon, pardon ? C'est pas possible", a réagi la jeune élève après l'annonce de Mickaël Goldman. Jamais Léa n'avait terminé première du classement ! Elle a ensuite pu profiter de sa surprise de taille : retrouver son frère et sa soeur venus la voir dans le château de Dammarie-Les-Lys. "Je suis trop contente ! Vous m'avez manque j'avais vraiment besoin de ça avant la finale", a-t-elle confié. "On est très fiers d'elle", ont confié son frère et sa soeur qui n'ont pas manqué de faire un "câlin d'amour" à leur protégée.

Lors du prochain prime, Soprano chantera le titre Roule avec Anisha, Nolwenn Leroy interprétera son titre Cassé avec Enola,Christophe Maé chantera en duo son titre Casting avec Louis et Léa interprétera le titre Je t'aime avec Lara Fabian. Les quatre candidats chanteront également ensemble la chanson I wanna dance for somebody de Whitney Houston.