Star Academy, "magouilles" et "piston" pour Carla ? Yanis Marshall sort du silence

Carla, qui a été éliminée avec Paola à l'issue du prime du 5 novembre, a-t-elle été pistonnée pour participer à la Star Academy ? C'est ce que certains internautes pensent depuis qu'il a été révélé que le professeur de danse Yanis Marshall et la jeune femme de 23 ans s'étaient déjà croisés. Interrogé sur le sujet par Télé 7 Jours (édition du 7 novembre 2022), le membre du corps professoral a donné sa version des faits.

C'est le 15 octobre dernier que Yanis Marshall a été révélé au grand public, lors du premier prime de la Star Academy. Depuis, il ne cache pas qu'il lit ce qui se dit à son sujet sur les réseaux sociaux. Des commentaires qui ne sont pas désagréables. Personne n'aurait par exemple cherché à le comparer à son prédécesseur Kamel Ouali. "On dit juste que nous nous connaissions, ce qui est vrai : je suis monté à Paris à 15 ans, avec l'envie de devenir l'un de ses danseurs dans la Star Ac'. Ce qui ne s'est pas fait parce que j'étais trop jeune, mais il m'a pris pour la comédie musicale Le Roi Soleil. Nous nous voyons encore", a-t-il précisé.

Puis, Yanis Marshall n'a bien évidemment pas échappé à une question sur Carla. Le journaliste a souligné qu'il y a un peu plus d'un an et demi, il avait commenté une publication Instagram de l'élève, laissant donc penser qu'il la connaissait. "D'abord, la danse, le chant, le théâtre, c'est un tout petit monde. Ensuite, je viens de la région Paca, et j'en connais quasiment toutes les écoles de danse, comme le Centre Jamel-Nabili, où j'ai donné des cours, plus jeune. Je me rappelle y avoir vu Carla, qui était alors une petite fille de 6-7 ans. Plus tard, à Paris, elle avait assisté à l'un de mes cours comme des centaines d'autres passionnés de danse. Pour autant, je n'ai pas participé au casting de la Star Academy et n'ai découvert les élèves que la veille du premier prime", s'est-il justifié. Pas de piston ou de favoritisme donc comme cela a été dit sur les réseaux sociaux.

Rappelons qu'en plus du commentaire de Yanis Marshall, une vidéo TikTok a pointé du doigt le fait qu'avant de faire son entrée au château de Dammarie-les-Lys, Carla avait fait un passage dans l'émission de France 2 Bel et Bien en tant que danseuse d'un certain Andy Da Veiga qui fait partie de la troupe de Yanis Marshall. Le jeune homme en question aurait d'ailleurs fait le show lors d'un des tableaux de l'élève. "Certaines personnes de la troupe auraient demandé de voter en masse pour Carla mais TF1 leur a demandé de supprimer leurs tweets", était-il aussi dit. De quoi provoquer la colère de certains internautes qui parlaient de "magouilles" ou de "piston".