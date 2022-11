Star Academy : Des vidéos sur Carla fuitent, des "magouilles" et du "piston" dénoncés

Samedi soir, un nouveau prime de la Star Academy est attendu sur TF1. Après les départs successifs d'Amisse, Ahcène et Cenzo, ce sont deux nouveaux élèves qui vont quitter la compétition. Deux élèves qui ont formé un binôme toute la semaine et qui voient donc leur destin lié. Sur le banc des nominés, on retrouvera ainsi Paola et Carla ainsi que Léa et Tiana. Et il semblerait que Carla ait déjà plus ses chances de rester que ses camarades ! Et pour cause, elle aurait beaucoup de soutien du côté de la production de l'émission...

Sur Twitter, il avait déjà été prouvé que Yanis Marshall et l'élève se connaissaient depuis bien avant le début du programme. En effet, une publication Instagram de Carla datant de février 2021 a refait surface sur la Toile après le deuxième prime, laquelle a été likée et commentée par Yanis. Il n'en fallait pas plus pour que les internautes y voient un certain favoritisme. Les dernières vidéos qui ont ressurgi sur la Toile ne vont pas arranger les choses. Sur TikTok cette fois, un internaute a confirmé que la jolie blonde de 23 ans était bien une proche du prof de danse à travers une vidéo datant du 24 septembre dernier, juste avant l'entrée au château donc. Celle-ci révèle que Carla a réalisé un passage dans l'émission Bel et Bien sur France 2 en tant que danseuse. Elle accompagnait alors un certain Andy Da Veiga qui a fait ses armes auprès de Yanis Marshall et qui fait partie de sa troupe. Carla elle-même aurait été élève de Yanis Marshall dans le passé. "Plus précisément, elle est sous les ordres d'Andy Da Veiga qui travaille pour Yanis en personne", est-il déclaré dans la vidéo. Et d'ajouter : "Ce même Andy a dansé avec elle lors de son tableau".

Carla aurait donc un entourage solide. "Certaines personnes de la troupe auraient demandé de voter en masse pour Carla mais TF1 leur a demandé de supprimer leurs tweets", apprend-t-on encore. Pire encore, la candidate serait très proche de Joseph Di Marco, un réalisateur et chorégraphe qui a collaboré avec TF1 sur la Star Academy. Il a également aidé à produire son premier single Loin sorti en mars 2021. Car oui, Carla n'est pas une débutante dans le milieu artistique. Elle a même déjà un joli parcours derrière elle grâce à sa participation pour le spectacle musical aux deux Molières Les Producteurs ainsi que celle pour la comédie musicale Mamma Mia en Belgique.