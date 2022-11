"Je vais faire des millions" : Léa (Star Academy) certaine de son succès grâce à Vitaa, Twitter déjà fan

Samedi 19 novembre était diffusée la demi-finale de la Star Academy. Ils n'étaient plus que six en lice pour espérer décrocher leur ticket pour la grande finale, à savoir Enola, Anisha, Tiana, Chris, Léa et Louis. Ce dernier a toutefois passé la soirée sereinement puisqu'il s'était déjà qualifié au cours de la semaine. Ses camarades, eux, avaient la pression car ils devaient convaincre le public tout au long de la soirée. Et pour cela, ils ont eu la chance de partager des duos avec des artistes de renom. Un moment qui s'est révélé agaçant pour Léa par exemple et au contraire des plus émouvants pour Anisha, qui a reçu une belle surprise. Au terme de ce prime exceptionnel, ce sont Tiana et Chris qui ont été éliminés.

Après quoi, les quatre finalistes Léa, Enola, Anisha et Louis sont rentrés au château de Dammarie-les-Lys pour y vivre leur ultime semaine. Mais, si la Star Academy s'arrête samedi prochain, pas question pour les professeurs de ménager leurs élèves. Des évaluations étaient même attendues ce mardi 22 novembre. Plus que stressantes, celles-ci sont néanmoins apparues comme un véritable cadeau puisque Michael Goldman avait annoncé qu'ils devraient chanter sur des chansons originales, composées pour chacun d'entre eux par un artiste différent. Léa a notamment eu l'honneur de recevoir un titre imaginé par Vitaa et Renaud Rebillaud. Il s'agit d'une chanson pop qui colle tout à fait à la personnalité de feu de Léa. Dès la première écoute, la jeune candidate de 24 ans a d'ailleurs été séduite. A tel point qu'elle s'imaginait déjà rencontrer beaucoup de succès. "Je vais faire des millions", a-t-elle lâché avec confiance à Enola et Louis en rentrant de ses répétitions avec Vitaa.

Sortez le son !

Et elle n'a peut-être pas tort puisque les premières critiques sur Twitter sont plus que positives ! "La chanson de Léa est tellement cool. Si elle ne sort pas, je serai dégoûtée de ne pas pouvoir l'écouter. Je pense que c'est vraiment 100% Léa", "Pardon mais la musique que Vitaa a écrit pour Léa à la Star Ac est extrêmement incroyable ! Sortez le son", "La chanson lui va très bien que ce soit au niveau des paroles ou de sa voix, clairement un truc qui peut marcher en radio et on reconnaît l'empreinte Vitaa dans les mots je trouve", "Vivement la version studio de la chanson de Léa", peut-on lire entre autres.