Nolwenn Leroy domine Enola dans la Star Academy : "elle a chanté à ma place", explications...

L'aventure Star Academy a touché à sa fin samedi soir, lors d'un ultime prime diffusé en direct sur TF1 en présence du parrain de la saison, la superstar internationale Robbie Williams. Et ce n'est pas tout puisque les quatre finalistes, Léa, Enola, Anisha et Louis, ont eu la chance de partager une dernière fois la scène avec de prestigieux artistes.

Léa a notamment chanté avec Lara Fabian, divine dans une tenue en cuir, Anisha a fait le show avec Soprano, Louis s'est révélé auprès de Christophe Maé et Enola a poussé de la voix au côté de Nolwenn Leroy. Du moins elle a essayé. En effet, lors de leur prestation, cela n'a échappé à personne que l'ancienne gagnante de la saison 2 de la Star Academy avait pris le dessus en chantant davantage que l'élève face à elle. Sur Twitter, cela avait alors beaucoup agacé les internautes. "On en parle du duo d'Enola ? C'était la finale de Nolwenn ou d'Enola ? Parce que là, c'est pas possible d'avoir pris le dessus comme ça", "C'est quel genre de manque de respect envers Enola ?", "Le comportement de Nolwenn m'a tellement déçue et choquée. Elle a monopolisé toute l'attention", "Nolwenn a presque chanté toute la chanson. C'est tellement pas équilibré par rapport aux autres prestations", a-t-on regretté.

Le découpage de base n'était pas comme ça

Face à ces critiques qui ont fait grand bruit, Enola a eu l'occasion de réagir lors d'une interview pour l'émission How are Riou sur Radio Monaco lundi 28 novembre. Et selon elle, Nolwenn Leroy n'avait pas du tout prémédité de monopoliser son tube Cassée qu'elles ont interprété. "Je pense qu'elle a plus voulu venir à mon secours. Je pense qu'il y a eu un quiproquo, a estimé Enola. Peut-être qu'elle a cru que j'avais oublié de chanter à ce moment-là. C'est peut-être ce que j'ai fait ressentir - que je ne pensais pas que c'était mon tour - parce que j'avais le micro en bas". Et pour la jolie brune de confirmer malgré tout : "Il y a une partie du refrain qu'elle a chanté à ma place. Le découpage de base n'était pas comme ça et je pense qu'elle a plus voulu me venir en aide".

Aucune amertume donc du côté de la meilleure amie de Louis, laquelle était tout de même parvenue à se qualifier pour la finale des finales après ce duo. Elle a en revanche malheureusement perdu face à Anisha, sacrée grande gagnante de la saison avec 57 % des voix.