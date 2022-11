Enola (Star Academy) prête pour la vie après le château : sa grande annonce qui concerne un autre candidat

C'est un véritable tourbillon d'émotions qu'on vécu tous les candidats de la Star Academy cette année en intégrant le château de Dammarie-les-Lys. Pendant six semaines, les téléspectateurs ont appris à les découvrir en suivant leurs aventures et c'est le public qui a choisi d'en mener quatre sur les 13 de départ jusqu'en finale. Il s'agit de Léa, Enola, Louis et Anisha. Ces derniers seront départagés au cours d'un ultime prime attendu samedi soir en direct sur TF1 (à partir de 22h en raison d'un match de la Coupe du monde diffusé avant).

La soirée se déroulera en deux parties et sera marquée par de premières éliminations en cours de soirée. Quant aux autres, "les deux élèves qui auront récolté plus de votes du public", ils "seront sélectionnés pour la finale des finales", leur avait expliqué Lucie Bernardoni, répétitrice des élèves et ex-finaliste de la Star Ac en 2004. En attendant de connaître le résultat, le quatuor s'efforce de préparer un prime mémorable qu'il partagera avec bon nombre d'artistes comme Soprano, Michel Polnareff ou encore Robbie Williams, le parrain de cette saison. Entre deux répétitions, tous ont tout de même eu le temps d'accorder leurs premières interviews.

Il est plutôt chaud pour l'idée !

Contactée par Télé Loisirs, Enola s'est notamment confiée sur ses projets une fois l'aventure Star Academy terminée. Et il y en a un qu'elle a particulièrement hâte de réaliser. Il ne concerne pas la musique mais un autre candidat dont elle est devenue très proche au fil des semaines, à savoir Louis bien sûr. Les deux jeunes chanteurs en herbe se sont réellement trouvés durant cette expérience hors du commun et ils ne comptent pas se lâcher de sitôt ! "On va faire une colloc'", a annoncé la jolie brune de 22 ans. Et de s'enthousiasmer : "Je fais que lui dire de venir vivre en collocation avec moi. Il est plutôt chaud pour l'idée !". Si Enola a déjà son "boubou" auprès d'elle et dont elle est amoureuse, en Louis elle reconnaît un véritable pilier. "C'est une vraie amitié très sincère. Je vais l'appeler très régulièrement", a-t-elle assuré. L'aventure ne fait finalement que commencer pour nos finalistes !