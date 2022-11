Star Academy : Nolwenn Leroy dans une robe verte très chic (et pas donnée), son attitude a laissé à désirer...

Une semaine que les fans de la Star Academy et tous les candidats attendaient le verdict. Ce samedi 26 novembre, après six semaines de cours, d'émotion, de pleurs, de fatigue et de stress, les quatre finalistes de l'émission ont été fixés sur leur sort. Léa et Louis, éliminés à l'issue de la première partie, ont vu Enola et Anisha continuer le prime time jusqu'au bout. Et après avoir chanter Hallelujah de Leonard Cohen et Supreme en duo avec le parrain controversé Robbie Williams, c'est Anisha qui a remporté les suffrages. Avec 57% des votes, la jeune femme a remporté les 100 000 euros et enregistrera son premier album.

Fair play et bonne camarade, Enola a félicité sa concurrente et gardé le sourire. Ce qui n'était pas le cas de tous ceux qui la voyaient remporter la finale. Pour de nombreux internautes, les prestations d'Anisha, talentueuse malgré tout, n'étaient pas à la hauteur de celles de leur favorite. Enola non plus n'a pas fait un sans faute, son interprétation de Cassé avec Nolwenn Leroy n'ayant pas fait l'unanimité.

C'est la finale de Nolwenn ou d'Enola ?

Lors de la prestation d'Enola et Nolwenn Leroy, celle qui a remporté la saison 2 de la Star Academy a, pour certains, pris un peu trop de place. Sa longue robe verte Paco Rabanne à plus de 1 500 euros n'aidait pas à la discrétion mais pour certains internautes, la maman de Marin, 5 ans, avait envie de se mettre en avant. Et d'après eux, elle a très bien joué son coup puisqu'ils n'ont vu qu'elle : "On en parle du duo d'Enola ? C'était la finale de Nolwenn ou d'Enola ? Parce que là, c'est pas possible d'avoir pris le dessus comme ça", "C'est quel genre de manque de respect envers Enola ?", "Le comportement de Nolwenn m'a tellement déçue et choquée. Elle a monopolisé toute l'attention", "Nolwenn a presque chanté toute la chanson. C'est tellement pas équilibré par rapport aux autres prestations","Si Enola ne va pas en finale parce que Nolwenn Leroy a cru qu'on fêtait ses 20 ans de carrière, je serais trop déçue."