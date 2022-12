"Ils adorent me casser" : Léa (Star Academy) flemmarde ? Ses amis balancent enfin, elle nie tout en bloc

Pourtant chouchous du public depuis plusieurs semaines, Louis, Enola et Léa ont dû s'incliner en finale de la Star Academy, la semaine dernière, devant Anisha, dont la voix puissante a fait mouche pendant l'émission. Mais tous les trois le savent : en plus d'une belle opportunité de carrière, ils ont vécu une expérience humaine dont ils ressortiront grandis.

Et dans laquelle ils se sont trouvés une belle bande d'amis ! Très proches pendant l'aventure, tous les trois semblent avoir continué de se voir en dehors du château, et c'est ensemble qu'ils ont accepté de répondre au questionnaire de Melty... l'occasion pour Louis et Enola de balancer sur leur consoeur, véritable personnage de cette saison 2022.

En effet, les journalistes se sont amusés à leur demander qui était le plus difficile au réveil, une question qui, pour eux, est sans appel : Léa ! Faussement choquée, la jeune parisienne a d'abord nié, sous les rires de ses amis. "Je suis un rayon de soleil le matin !", a-t-elle lancé. Avant qu'Enola ne la corrige avec humour : "Tu es un rayon de soleil quand le soleil a émergé. On dirait que tu es morte le matin quand on n'arrive pas à te réveiller. Une fois que tu es réveillée, tu es agréable".