"Plus elle dit des conneries..." : Adeline Toniutti s'exprime sans filtre sur Léa de la Star Academy

Le 15 octobre 2022, TF1 a donné le coup d'envoi de la Star Academy. Et parmi les 13 candidats présentés se trouvait Léa, une opticienne de 24 ans. Immédiatement, la jeune femme a fait réagir le public en dévoilant un côté diva. Mais est-elle réellement hautaine ? Les professeures Adeline Toniutti et Laure Balon ont répondu à la question.

Elle souhaite être la Beyoncé française et l'a revendiqué dès le premier prime. Mais son attitude ne fait pas toujours l'unanimité auprès du public. Nombreux sont ceux à lui avoir reproché d'avoir été hautaine avec Amir lors de leur duo qui a eu lieu durant une émission en direct. Son comportement pas toujours sympathique avec Anisha récemment a également été décrié. Des critiques auxquelles Léa devrait répondre à sa sortie. En attendant, elle a pu compter sur sa grande amie Tiana pour la défendre. "C'est vraiment ma grande soeur, c'est une fille extraordinaire. Ce qu'on peut voir à la télé, ce n'est peut-être pas la même chose. Il faut connaître la personne. Léa assume ce qu'elle fait, c'est ce qui fait son caractère. Elle est magique", a confié la jeune femme de 18 ans (éliminée à l'issue du prime du 19 novembre) à Purepeople, le 22 novembre 2022.

Léa vue par Adeline Toniutti et Laure Balon

Léa peut aussi compter sur la professeure de chant Adeline Toniutti ainsi que sur la professeure d'expression scénique Laure Balon. Les deux femmes ont participé à l'interview "Vrai ou faux" de nos confrères de Purebreak. Et elles devaient dire si oui ou non, Léa était "insupportable". "Concernant Léa je pense que plus elle est stressée, plus elle dit des conneries. Elle nous parle de vers de terre toutes les deux minutes. Du coup moi, je parle de vers de terre toutes les deux minutes. Mais je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en elle du tout. Les gens peuvent penser qu'elle se prend pour une diva, mais pas du tout. Elle fait de l'autodérision tout le temps et je pense que c'est mal compris par les personnes", a répondu la rousse incendiaire. Et son acolyte de poursuivre : "Il faut aussi regarder qu'il ne faut jamais se fier à l'apparence. Et, vous savez, une personne qui peut paraître hautaine, ça peut être une grande pudeur et une grande timidité. Donc je le répète, il faut arrêter de juger les gens hautains."