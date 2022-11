Star Academy : Léa une "peste manipulatrice" ? Elle tente de priver Anisha de nourriture au château !

A l'issue du cinquième prime, c'est finalement Anisha et Tiana qui ont été sauvées. Confrontées à Stanislas et Julien, les deux jeunes femmes ont eu la chance de poursuivre l'aventure. Tristes de faire leurs adieux aux candidats éliminés, les élèves sont ensuite repartis au château de Dammarie-Les-Lys après plus de trois heures de prime. Mais alors que les candidats félicitaient Tiana et Anisha, heureuses de rester dans la compétition, une élève a fait savoir son mécontentement et a clairement indiqué qu'elle ne comprenait pas pourquoi Anisha avait eu la chance de rester dans l'émission. Histoire de se venger, celle qui s'est comparée à Beyoncé après sa prestation où elle interprétait le titre Hot Stuff de Donna Summer a même tenté de priver de nourriture la pauvre Anisha.

A leur retour au château, Léa a en effet estimé qu'Anisha ne méritait pas de rester mais également de manger les mets japonais mis à leur disposition par la production. Selon Léa, Anisha peut amplement se contenter de simples chips. Un comportement détestable pour les téléspectateurs qui ont vite critiqué l'attitude de la jeune femme au point de la qualifier de "harceleuse".

Après avoir tenté d'influencer Chris à l'éliminer avant le prime, Léa continue donc à humilier son adversaire au point d'avoir répété à plusieurs reprises à ses camarades qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle avait été sauvée par le public. "Nan mais je comprends pas", a-t-elle lancé. Exaspéré, Chris a répondu : "Nan mais on te demande pas de comprendre". "Moi j'aime bien comprendre les choses", a malgré tout insisté la candidate.

C'est trop une peste

Sur Twitter, les internautes ont souligné à quel point Léa était une "peste". "C'est trop une peste Léa, mon rêve c'est qu'elle soit éliminée face à Anisha", "On se croirait dans une cours de recré.. on appellerait ça du harcèlement ! Je ne comprends pas que le directeur n'intervienne pas pour les remettre en place. Léa a vraiment un problème et son problème c'est Anisha. A croire qu'Anisha lui fait peur...", "Léa manipule tout le monde et à présent qu'elle est soutenue par Yanis, elle pense qu'elle peut gagner... Face à Anisha elle a aucune chance.", "Quel égoïsme cette Léa !!! Jalouse de la performance d'Anisha. On verra la suite..." peut-on lire sur les réseaux sociaux.