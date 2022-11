Léa (Star Academy) "sabote" un candidat "même en dehors du château" : "Je te déteste"

Il faut l'avouer, cette saison n'aurait pas été la même sans Léa. Dès le premier prime de la Star Academy 2022, l'opticienne de 24 ans a fait le buzz avec sa personnalité bien affirmée. Et il semblerait qu'elle n'ait pas fini de faire parler d'elle en dehors du château de Dammarie-les-Lys.

Qu'on l'aime ou qu'on la déteste, Léa est sans conteste l'une des candidates emblématiques de cette saison. Son côté diva a beaucoup fait réagir les internautes, tout comme son franc-parler. Et sa voix a fait l'unanimité au sein du château mais aussi à l'extérieur. Son talent lui a permis de se hisser jusqu'en finale face à Enola, Louis et Anisha. Malheureusement, elle a été éliminée en cours d'émission avec le jeune homme et c'est la candidate d'origine malgache qui l'a emporté.

Mais le 28 novembre 2022, Léa a fait savoir en story Instagram qu'elle ne l'entendait pas de cette oreille. Une fois son téléphone récupéré, la grande amie de Tiana s'est saisie de son compte pour déclarer : "Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On a récupéré nos téléphones, on est trop contents. C'est un truc de ouf ce qu'il se passe. On est comme des oufs, ça ne s'arrête pas. On vous remercie pour toute la force. Pour moi, c'est Léa la gagnante. Et j'ai hâte de vous retrouver."

Léa perturbe Louis

Léa n'est pas la seule à avoir fait une réapparition sur le réseau social. Louis a également tenu à adresser quelques mots à sa communauté. Et surprise, il était accompagné de l'opticienne qui s'est amusée à jouer les trouble-fête. "On reprend contact avec la vie réelle", a lancé le charmant blond de 20 ans avant d'être interrompu par son ancienne colocataire. "Tu crois que t'es qui ? Tu te prends pour qui ?", l'a interrogée cette dernière sur le ton de l'humour. Et Louis de répondre : "Je te déteste. Elle me sabote même en dehors du château."

Le candidat s'est ensuite un peu éloigné de Léa afin de poursuivre ses stories : "Bref, j'ai récupéré mon téléphone. C'était juste pour vous remercier, je trouve ça incroyable tout l'amour que vous m'envoyez. J'ai un peu de mal à prendre mon téléphone. Ca me fait bizarre d'avoir tout cet élan d'amour, mais je vais m'y faire. Préparez-vous, j'ai plein de projets." Nul doute que ses fans seront au rendez-vous.