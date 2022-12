Léa (Star Academy) dévalise les magasins : elle ose la transparence et le côté sexy, défilé devant Enola !

La vie a assurément repris son cours pour Léa depuis sa sortie du château de Dammarie-les-Lys. Pourtant, il y a encore quelques jours, elle se préparait à la grande finale de la Star Academy, laquelle a été diffusée en direct sur TF1 le samedi 26 novembre. Malheureusement, en dépit de ses très grands progrès et de son incontestable popularité, Léa a été éliminée avec Louis en cours d'émission, au profit d'Anisha et Enola qui se sont disputées la finale des finales. Et c'est Anisha qui a été sacrée grande gagnante à l'issue de la soirée. Une victoire que Léa avait ensuite contestée avec humour sur ses réseaux sociaux. "Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On a récupéré nos téléphones, on est trop contents. C'est un truc de ouf ce qu'il se passe. On est comme des oufs, ça ne s'arrête pas. On vous remercie pour toute la force. Pour moi, c'est Léa la gagnante. Et j'ai hâte de vous retrouver", lâchait-elle avec son naturel qu'on lui connait désormais bien.

Mais il n'y a en réalité aucune amertume du côté de Léa. Bien au contraire, la jeune chanteuse de 24 ans semble même très heureuse que l'aventure se soit terminée. Et pour cause, elle est de nouveau libre de pouvoir assouvir n'importe lesquelles de ses envies. On l'a par exemple vu partager un McDonald's avec sa grande amie Tiana, à qui cela avait beaucoup manqué. Mais ce n'est pas tout, Léa a également retrouvé ses habitudes de fashionista.

Défilé sexy sur les réseaux

En effet, dans la journée de mercredi 30 novembre, la belle candidate a fait savoir qu'elle avait fait un peu (beaucoup) de shopping. Léa a notamment trouvé son bonheur dans les boutiques Zara et Mango comme en témoigne une photo de son coffre de voiture blindé de différents sacs détenant ses achats. Quelques heures plus tard, elle offrait un petit défilé à ses abonnés vêtue de ses dernières trouvailles vestimentaires. À ses côtés, une autre élève du château et pas Tiana... mais Enola !

L'occasion de constater que Léa a un côté beaucoup plus sexy dans la vie de tous les jours que ce qu'on a pu voir d'elle au château, où elle était plutôt adepte du jogging et de sweats à capuches. Cette fois, en story Instagram, elle s'est dévoilée dans une combi noire élégante ou encore dans des robes très moulantes qui épousent parfaitement ses courbes. L'une d'entre elle proposait un très joli décolleté, tout en transparence, et une autre la faisait oser le side boob. (Voir notre diaporama). Bref, l'ex-élève est fin prête pour les tapis rouges !