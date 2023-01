"Tu ne changes pas" : Clotilde Courau, collier ras de cou et nuisette, une ancienne photo fait sensation !

Pour rappel, ce n'est pas la première fois que Clotilde Courau, qui n'a jamais caché sa passion pour la mode, fait parler d'elle pour son incroyable look. En mai dernier au Festival de Cannes, lors de la montée des marches pour le film Les Amandiers, l'actrice de 53 ans faisait crépiter le flash des photographes dans une longue robe noire en dentelle Valentino, au tissu extrêmement fin. Une tenue d'une élégance folle, qui s'avérait être bien plus discrète que son ensemble très coloré, parés de motifs géométriques, qu'elle avait porté plus tard dans la soirée à l'occasion du dîner Women In Motion qui avait récompensé l'actrice afro-américaine Viola Davis.

Je reste très présente

À noter que ce goût pour les beaux habits, elle l'a notamment transmis à sa fille Vittoria de Savoie qui, ayant hérité du physique ravageur de sa maman, n'hésite pas à enchaîner les shootings photo. Le dernier en date, c'était ce mardi 3 janvier, lorsqu'elle arborait un make up improbable avant de s'afficher dans une robe découpée, en dentelles, dévoilant sa poitrine. Un look sensuel, qui n'avait pas manqué de faire réagir ses fans sur Instagram. Loin de sa maman, la jeune femme suit actuellement des études de mode à Londres, où elle vit, tout comme sa petite soeur Luisa.

Un déménagement sur lequel leur mère s'était notamment exprimée dans les pages de la version suisse du magazine ELLE : "Elles étudient toutes les deux en Angleterre mais je reste très présente et toutes les 2 à 3 semaines, je vais les voir, avait-elle expliqué, avant d'ajouter : "Entre nous, le dialogue est primordial. Le lien est nécessaire afin de construire leur vie de femme et en plus cela me rassure". De tendres et rares confidences de la part de Clotilde Courau sur ses deux filles.